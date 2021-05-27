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Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали

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Источник изображения: Фото: thedrive.com

Ракету AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенную для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, в частности, российских С-400 «Триумф», переименовали в Advanced Reactive Strike (AReS), сообщил в Twitter редактор журнала Aviation Week & Space Technology Стив Тримбл.

Согласно изданию The Drive, AReS будет производной программ AGM-88G AARGM-ER и Stand-in Attack Weapon (SiAW). Точные характеристики разрабатываемой ракеты неизвестны, однако считается, что AReS будет летать на скорости больше двух чисел Маха и иметь дальность свыше 120 километров. Запускать ракету, предназначенную для поражения целей на земле и море, предполагается, в частности, из стандартной пусковой установки контейнерного типа.

The Drive отмечает, что AReS получит боеголовку с «повышенной летальностью», позволяющую уничтожать высокобронированные цели. Ожидается, что перспективное оружие будет интегрировано с системой полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

В июне 2020 года The Drive сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) США в конце мая того же года впервые испытали прототип ракеты AGM-88G AARGM-ER, переносимый истребителем F/A-18E Super Hornet.

В декабре 2019 года журнал Popular Mechanics написал, что ВВС США хотят направить против своих противников систему Golden Horde.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
AI
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1 комментарий
№1
27.05.2021 18:59
Мне интересно, с какой вероятностью и чем можно сбить этот AReS? "Панцирь-СМ" осилит, сможет защитить С-400, С-500 и себя от таких ракет? Может какие-то РЭБ ещё справятся, обманут ракету?
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