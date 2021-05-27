Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали

Ракету AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенную для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, в частности, российских С-400 «Триумф», переименовали в Advanced Reactive Strike (AReS), сообщил в Twitter редактор журнала Aviation Week & Space Technology Стив Тримбл.

Согласно изданию The Drive, AReS будет производной программ AGM-88G AARGM-ER и Stand-in Attack Weapon (SiAW). Точные характеристики разрабатываемой ракеты неизвестны, однако считается, что AReS будет летать на скорости больше двух чисел Маха и иметь дальность свыше 120 километров. Запускать ракету, предназначенную для поражения целей на земле и море, предполагается, в частности, из стандартной пусковой установки контейнерного типа.

The Drive отмечает, что AReS получит боеголовку с «повышенной летальностью», позволяющую уничтожать высокобронированные цели. Ожидается, что перспективное оружие будет интегрировано с системой полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

В июне 2020 года The Drive сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) США в конце мая того же года впервые испытали прототип ракеты AGM-88G AARGM-ER, переносимый истребителем F/A-18E Super Hornet.

В декабре 2019 года журнал Popular Mechanics написал, что ВВС США хотят направить против своих противников систему Golden Horde.

Иван Потапов