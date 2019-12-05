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США направят против России "Золотую Орду"

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Источник изображения: Фото: U.S. AIR FORCE

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций. Об этом сообщает американское издание Popular Mechanics.

В качестве примера работы Golden Horde, над которой трудятся в Пентагоне, приводится задача уничтожения одной цели тремя ракетами — в случае, когда одна из них уничтожает мишень, две другие могут использоваться для разведки местности. После этого оператор, получив соответствующие данные, может принять решение об их боевом применении.

Отмечается, что Golden Horde позволит сократить расходы на боеприпасы, увеличить число пораженных целей противника и минимизировать возможности его противоракетной обороны.

В ноябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стала напористой, инвестирует в создание ядерного оружия и нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности.

В октябре шведское издание Dagens Nyheter написало, что страны Евросоюза должны держаться вместе и противостоять такому "историческому врагу", как Россия.

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