Войти
Lenta.ru

В России опубликовали видео испытаний секретного оружия

854
0
0
Здание концерна «Калашников»
Здание концерна «Калашников».
Источник изображения: Петр Кассин / Коммерсантъ

Российский концерн «Калашников» опубликовал во «ВКонтакте» видео испытаний секретного оружия.

«Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — говорится в подписи к видео.

Как пишет в Telegram-канал «Военный обозреватель», речь может идти о новом противотанковом ракетном комплексе (ПТРК).

В ноябре 2020 года индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» способен «убивать» американские ПТРК FGM-148F Javelin.

В феврале 2019 года издание The Drive написало, что американский колесный бронетранспортер (БТР) XM1296 IAV (Interim Armored Vehicle) Stryker, получающий FGM-148 Javelin, оказался уязвим для хакерских атак.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Javelin ПТРК
Stryker
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
11.07.2018
Готовься, Россия: американская армия направляет больше оружия в Европу
04.07.2018
Полетали и хватит
25.12.2017
"Мы должны рассчитывать на собственные силы"
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
07.10.2015
Секреты безлюдной башни
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 19:03
  • 2
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 18:54
  • 1
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:42
  • 34
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 27.05 14:39
  • 69
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 13:03
  • 46
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 27.05 12:39
  • 53
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России