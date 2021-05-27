В России опубликовали видео испытаний секретного оружия

Российский концерн «Калашников» опубликовал во «ВКонтакте» видео испытаний секретного оружия.

«Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — говорится в подписи к видео.

Как пишет в Telegram-канал «Военный обозреватель», речь может идти о новом противотанковом ракетном комплексе (ПТРК).

В ноябре 2020 года индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» способен «убивать» американские ПТРК FGM-148F Javelin.

В феврале 2019 года издание The Drive написало, что американский колесный бронетранспортер (БТР) XM1296 IAV (Interim Armored Vehicle) Stryker, получающий FGM-148 Javelin, оказался уязвим для хакерских атак.

Иван Потапов