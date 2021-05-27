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Известия.ru

Китай трижды отказался принять звонок главы Пентагона

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Источник изображения: Фото: Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters

Китайская сторона трижды отказалась принимать телефонный звонок главы Пентагона Ллойда Остина, который в нарушение протокола запросил разговор не с министром обороны, а с чиновником более высокого ранга. Об этом 26 мая пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на военные источники.

«Китайский военный источник рассказал, что возникло недопонимание, когда министр обороны США Ллойд Остин запросил разговор с заместителем председателя Центрального военного совета Сюй Цилян, оскорбив тем самым министерство обороны», — сообщает издание.

Как заявил источник, коллегой Остина с китайской стороны является министр обороны Вэй Фэнхэ, а не Сюй Цилян — второй человек в структуре ЦВС, которую возглавляет сам председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник отметил, что несмотря на то, что оба чиновника напрямую докладывают Си Цзиньпину, по дипломатическому протоколу собеседником главы Пентагона должен быть глава Минобороны Вэй Фэнхэ.

Эксперты, опрошенные South China Morning Post, отмечают, что практически все межправительственные и военные каналы общения между Китаем и Соединенными Штатами были приостановлены после двусторонних переговоров в марте этого года на Аляске, которые завершились публичным скандалом и обменом претензиями.

Некоторые эксперты не согласились с тем, что запрос Остина был нарушением дипломатического протокола. Как заявил профессор Нанкинского университета, эксперта по международным отношениям Чжу Фэн, причиной инцидента является плохая работа каналов общения.

«Содержание важнее названий должностей. Сторон не должны интересовать названия должностей своих партнеров, они должны думать об их полномочиях», — отметил эксперт.

19 марта телеканал CCTV сообщил, что на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) власти США проявили недружелюбие к китайской делегации. Отмечалось, что во вступительном слове делегация США «обрушилась с обвинениями» на внешнюю и внутреннюю политику Китая, превысила согласованный лимит времени, что нарушает дипломатический протокол., Кроме того? американские чиновники обвинили китайских коллег в нарушении протокола во время переговоров.

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