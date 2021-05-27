Российский модуль «Наука» для МКС завершил заводские комплексные тесты

Новый российский модуль для Международной космической станции успешно завершил заводские комплексные испытания. Впереди — штатная подготовка изделия к запуску.

Перспективный модуль «Наука» для российского сегмента МКС прошел ключевой этап испытаний, и теперь его можно начать готовить непосредственно к пуску. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское космическое ведомство.

«Подводя итоги заседания (состоялось во вторник. — Прим. ред.), Совет главных конструкторов объявил об успешном завершении этапа заводских комплексных испытаний модуля “Наука” и выдал положительное заключение на проведение штатной подготовки изделия к пуску», — говорится в заявлении «Роскосмоса».

На заседании присутствовали представители «Энергии», Центра имени Хруничева, ЕКА (Европейское космическое агентство), а также Центра управления полетом и Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС.

«Наука» — семнадцатый модуль для Международной космической станции. Это один из самых крупных модулей в истории МКС и один из наиболее важных космических проектов современной России. После американского «Дестини», европейского «Коламбуса» и японского «Кибо» это будет четвертый научный модуль для орбитальной станции.

Новый российский модуль имеет чрезвычайно долгую и сложную историю. Запустить его при помощи ракеты-носителя «Протон» хотели еще в 2007 году, однако затем последовала череда трудностей и переносов сроков. Они были связаны как с нехваткой средств и техническими проблемами модуля, так и с необходимостью менять его назначение.

По последним данным, новой датой запуска «Науки» определили 15 июля 2021-го. Пуск проведут с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-М». Трансляцию вы сможете посмотреть на нашем сайте.

Модуль получил широкий набор различного научного оборудования и систем жизнеобеспечения экипажа. Его, в частности, снабдили санузлом, портом для пристыковки космических кораблей, аппаратурой перекачки топлива из баков «Прогресса» на станцию, системой управления ориентацией МКС по крену при помощи двигателей, комплексом обеспечения экипажа кислородом, прибором регенерации воды из урины и каютой для третьего члена экипажа.

Несмотря на планируемый запуск «Науки», Россию и МКС ждет «развод»: в обозримом будущем страна выйдет из программы и начнет строить национальную орбитальную станцию. О том, возможно ли это и какие перспективы имеет начинание, вы сможете прочитать в нашем недавнем материале.