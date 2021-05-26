Войти
Naked Science

Испытания модернизированного «Адмирала Кузнецова» перенесли

689
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Начало испытаний отремонтированного и модернизированного тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» сдвинули. Причиной стали трудности с поставками оборудования.

Россия перенесет начало испытаний своего единственного авианосца. Об этом сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Причиной переноса сроков стали трудности с поставками паротурбинных установок, производимых предприятием «Киров-Энергомаш».

Контракт, предполагающий средний ремонт и ограниченную модернизацию «Адмирала Кузнецова» до 2022 года, заключили в 2018-м. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар, который, если верить официальным заявлениям, не стал для авианесущего крейсера критическим.

«Адмирал Кузнецов»

Источник изображения: wikipedia

Корабль «Адмирал Кузнецов» начали строить в 1982 году и спустили на воду в 1985-м. В эксплуатацию авианесущий крейсер ввели в 1991 году. Основа авиагруппы — истребители Су-33 и более современные МиГ-29К.

Ранее стало известно о переносе сроков передачи российскому ВМФ потенциально самого мощного неавианесущего надводного корабля — крейсера «Адмирал Нахимов». Согласно новым планам, передать корабль хотят в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Адмирал Нахимов
МиГ-29К
Су-33
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Похожие новости
18.11.2016
"Кузнецов" нуждается в тотальной модернизации
08.06.2016
Под авианосец "Адмирал Кузнецов" построят уникальный док
21.11.2012
Возродить океанский флот
27.06.2012
Точки опоры в океане
13.07.2011
Самолеты вместо рулеток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 20:45
  • 51
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 18:40
  • 2201
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России
  • 26.05 17:17
  • 2
Источник: модернизированный Су-34М будет способен решать задачи штурмовика
  • 26.05 17:14
  • 814
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.05 16:18
  • 115
Защитим любой ценой
  • 26.05 15:54
  • 27
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 26.05 15:53
  • 2
Модуль "Наука" успешно завершил заводские испытания - "Роскосмос"
  • 26.05 15:52
  • 1
Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России
  • 26.05 15:50
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК
  • 26.05 13:20
  • 66
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе