Испытания модернизированного «Адмирала Кузнецова» перенесли

Начало испытаний отремонтированного и модернизированного тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» сдвинули. Причиной стали трудности с поставками оборудования.

Россия перенесет начало испытаний своего единственного авианосца. Об этом сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Причиной переноса сроков стали трудности с поставками паротурбинных установок, производимых предприятием «Киров-Энергомаш».

Контракт, предполагающий средний ремонт и ограниченную модернизацию «Адмирала Кузнецова» до 2022 года, заключили в 2018-м. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар, который, если верить официальным заявлениям, не стал для авианесущего крейсера критическим.

«Адмирал Кузнецов» Источник изображения: wikipedia

Корабль «Адмирал Кузнецов» начали строить в 1982 году и спустили на воду в 1985-м. В эксплуатацию авианесущий крейсер ввели в 1991 году. Основа авиагруппы — истребители Су-33 и более современные МиГ-29К.

Ранее стало известно о переносе сроков передачи российскому ВМФ потенциально самого мощного неавианесущего надводного корабля — крейсера «Адмирал Нахимов». Согласно новым планам, передать корабль хотят в 2023 году.