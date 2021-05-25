Турецкий прорыв в области беспилотных аппаратов

Новый успех Турции в продажах своих беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar TB2 - теперь уже в Польшу, члена НАТО - в очередной раз подчеркивает превращение Турции в "великую беспилотную державу" (с) и заставляет вспомнить статью покойного Константина Макиенко "Турецкий прорыв в области БЛА: фактор личности и системные предпосылки", опубликованную в журнале "Экспорт вооружений" в №2 за 2020 год (а писалась статья еще в конце 2019 года, когда налицо было только боевое применение БЛА Bayraktar TB2 в Ливии - но уже тогда было ясно, что Турции удалось создать и довести весьма эффективную систему вооружения) и касающуюся вопроса "Почему у Турции (которую еше недавно в этой сфере никто не принимал всерьез) получилось"?

Сельчук Байрактар и его беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 (с) www.ahaber.com.tr

Личность

Ключевую роль в истории турецкой программы БЛА сыграл Сельчук Байрактар. Он родился в 1979 г. в обеспеченной семье. Его отец был инженером, который в 1984 г. основал семейную компанию Baycar Makina. Компания занималась производством автомобильных компонентов. Бизнес получил развитие благодаря усилиям государства по организации национальной автомобильной промышленности. Позже, к началу 2000-х гг., компания начала заниматься разработками в области робототехники, систем управления и беспилотных летательных аппаратов.

Сам Сельчук окончил в 2002 г. Стамбульский технический университет, а затем уехал учиться в США, где получил степень магистра Пенсильванского университета, а также обучался в Массачусетском технологическом институте. Вопреки распространенной практике, когда способные турецкие выпускники элитных американских технических университетов устраиваются на работу в американские авиакосмические корпорации, Сельчук в 2007 г. вернулся в Турцию, где сразу занялся тематикой беспилотных летательных аппаратов.

На рынке беспилотников компании Baycar Makina пришлось столкнуться с двойной конкуренцией. Турецкие военные долгое время оставались сторонниками закупок БЛА в Израиле и США. А правительственные чиновники отдавали предпочтение крупнейшей национальной авиапромышленной компании Turkish Aerospace Industries (TAI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.). Кроме того, семья Байрактар придерживалась консервативных мусульманских взглядов, что априори вызывало недоверие кемалистов-военных.

В 2010 г. турецко-израильские отношения резко ухудшились, военно-техническое сотрудничество между двумя странами было заморожено. Тогда же США отказались продавать Турции ударные БЛА, согласившись на поставку только разведывательных беспилотников. Светские военные также постепенно теряли влияние в эрдогановской Турции. Таким образом, внешняя и внутренняя бизнес-среда постепенно эволюциониро­вала в благоприятном для Baycar Makina направлении.

Первые успехи были достигнуты компанией еще в 2006 г., когда военные согласились закупить 19 мини-дронов разработки Baycar Makina. В дальнейшем семья очень много работала с младшими офицерами турецкой армии, более открытыми к сотрудничеству с малоизвестными фирмами по сравнению с более высокопоставленными военными, ориентированными на закупки дорогостоящих аппаратов у TAI. Лоббистские усилия се­мьи увенчались успехом в 2015 г., когда Сельчук Байрактар провел триумфальную презентацию своего флагманского продукта - ударного БЛА Bayractar TB2, который якобы с высоты 4 км поразил цель управляемой ракетой турецкого производства. Еще одним важным достижением Сельчука стала его женитьба в 2016 г. на младшей дочери президента Эрдогана Сумейе, после чего отношение государственных заказчи­ков к компании Baycar Makina и ее продукции стало гораздо более доброжелательным.

Итак, можно отметить две фундаментальные особенности Сельчука Байрактара. Во-первых, он инженер во втором поколении. Во-вторых, явно прослеживается надличная мотивация, ин­дикатором чего является его приверженность консервативным исламским взглядам и возвра­щение на родину после учебы в США вопреки явно имевшимся возможностям устроиться на работу в одну из американских аэрокосмических компаний.

Системные предпосылки успеха

Изучение истории турецкого прорыва в области создания БЛА позволяет выявить некоторые си­стемные предпосылки, наличие которых создало необходимый минимум благоприятных условий для успеха:

- Наличие серьезной национальной системы технического образования, возможно, не самой сильной в мире, но вполне качественной и кон­курентоспособной.

- Наличие сильной инженерной и конструктор­ской школы, а также авиапромышленной тради­ции. В значительной степени эта школа и опыт организации авиационного производства роди­лись в результате реализации программы лицен­зионного производства истребителей F-16.

- Имеется плотная среда частных машино­строительных и обрабатывающих предприятий среднего масштаба, принадлежащих среднему и мелкому бизнесу. В частности, речь идет о раз­витой системе предприятий по производству компонентов для автопрома, судостроительной промышленности и промышленности по произ­водству инновационных катеров и судов неболь­шого водоизмещения.

- Имеется доступ к передовым иностранным технологиям беспилотных систем, прежде всего американским и израильским. Несмотря на по­литические ограничения, с которыми столкну­лась Турция при закупке американских и изра­ильских БЛА, эта страна все же смогла получить опыт эксплуатации дронов разработки и произ­водства обоих мировых лидеров в области бес­пилотной авиации.

- Доступ к передовой системе технического об­разования западных стран, в том числе США. Напомним, что герой турецкой программы со­здания БЛА Сельчук Байрактар имел возмож­ность обучаться в двух лучших американских технических университетах - Пенсильванском и Массачусетском.

Таким образом, можно констатировать суще­ствование трех важнейших предпосылок турец­кого успеха в области БЛА:

- плотная среда мелкого и среднего бизнеса, в том числе в обрабатывающей промышленности;

- доступ к передовым зарубежным техноло­гиям и системе технического образования;

- наличие национальной авиапромышленной традиции.

Любопытно, что наличие всех этих предпосылок оказалось более значимым фактором, нежели действие таких негативных элементов созданной Эрдоганом социально-политической и экономи­ческой системы, как нарастание непотизма, изо­ляционистские тенденции, склонность к огосу­дарствлению критически важных бизнесов. Вне всякого сомнения, не последнюю роль в этом сыграл субъективный фактор, а именно, неза­урядные интеллектуальные и волевые качества Сельчука Байрактара.

Кроме всего вышеперечисленного, стоит отме­тить еще несколько примечательных особенно­стей истории развития турецких программ БЛА.

Относительно мелкая малоизвестная частная инновационная компания оказалась более эф­фективной, чем тяжеловесный мэйджор - круп­ная государственная TAI, обеспеченная гаранти­рованными государственными заказами и долгое время имевшая привилегированные связи с воен­ными. Аналогия с российской историей конку­ренции концерна "Вега" с когда-то частной ком­панией "Кронштадт" напрашивается сама собой.

Успех в создании турецких БЛА пришел да­леко не сразу. Потребовалось почти 20 лет бес­плодных усилий, прежде чем наконец были реа­лизованы успешные программы Anka и Bayractar TB2.

Турецкий подход к созданию БЛА отлича­ется, таким образом, упорством и последователь­ностью. Также необходимо отметить системность этого подхода: одновременно с разработкой платформ велись работы и по созданию специ­ально предназначенных для применения с БЛА малогабаритных авиационных управляемых средств поражения.

В заключение сравним наличие выявленных нами предпосылок успешной реализации про­грамм БЛА в России и Турции.