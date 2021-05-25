Турецкий прорыв в области беспилотных аппаратов

Новый успех Турции в продажах своих беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar TB2 - теперь уже в Польшу, члена НАТО - в очередной раз подчеркивает превращение Турции в "великую беспилотную державу" (с) и заставляет вспомнить статью покойного Константина Макиенко "Турецкий прорыв в области БЛА: фактор личности и системные предпосылки", опубликованную в журнале "Экспорт вооружений" в №2 за 2020 год (а писалась статья еще в конце 2019 года, когда налицо было только боевое применение БЛА Bayraktar TB2 в Ливии - но уже тогда было ясно, что Турции удалось создать и довести весьма эффективную систему вооружения) и касающуюся вопроса "Почему у Турции (которую еше недавно в этой сфере никто не принимал всерьез) получилось"?
Сельчук Байрактар и его беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 (с) www.ahaber.com.tr
Личность
Ключевую роль в истории турецкой программы БЛА сыграл Сельчук Байрактар. Он родился в 1979 г. в обеспеченной семье. Его отец был инженером, который в 1984 г. основал семейную компанию Baycar Makina. Компания занималась производством автомобильных компонентов. Бизнес получил развитие благодаря усилиям государства по организации национальной автомобильной промышленности. Позже, к началу 2000-х гг., компания начала заниматься разработками в области робототехники, систем управления и беспилотных летательных аппаратов.
Сам Сельчук окончил в 2002 г. Стамбульский технический университет, а затем уехал учиться в США, где получил степень магистра Пенсильванского университета, а также обучался в Массачусетском технологическом институте. Вопреки распространенной практике, когда способные турецкие выпускники элитных американских технических университетов устраиваются на работу в американские авиакосмические корпорации, Сельчук в 2007 г. вернулся в Турцию, где сразу занялся тематикой беспилотных летательных аппаратов.
На рынке беспилотников компании Baycar Makina пришлось столкнуться с двойной конкуренцией. Турецкие военные долгое время оставались сторонниками закупок БЛА в Израиле и США. А правительственные чиновники отдавали предпочтение крупнейшей национальной авиапромышленной компании Turkish Aerospace Industries (TAI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.). Кроме того, семья Байрактар придерживалась консервативных мусульманских взглядов, что априори вызывало недоверие кемалистов-военных.
В 2010 г. турецко-израильские отношения резко ухудшились, военно-техническое сотрудничество между двумя странами было заморожено. Тогда же США отказались продавать Турции ударные БЛА, согласившись на поставку только разведывательных беспилотников. Светские военные также постепенно теряли влияние в эрдогановской Турции. Таким образом, внешняя и внутренняя бизнес-среда постепенно эволюционировала в благоприятном для Baycar Makina направлении.
Первые успехи были достигнуты компанией еще в 2006 г., когда военные согласились закупить 19 мини-дронов разработки Baycar Makina. В дальнейшем семья очень много работала с младшими офицерами турецкой армии, более открытыми к сотрудничеству с малоизвестными фирмами по сравнению с более высокопоставленными военными, ориентированными на закупки дорогостоящих аппаратов у TAI. Лоббистские усилия семьи увенчались успехом в 2015 г., когда Сельчук Байрактар провел триумфальную презентацию своего флагманского продукта - ударного БЛА Bayractar TB2, который якобы с высоты 4 км поразил цель управляемой ракетой турецкого производства. Еще одним важным достижением Сельчука стала его женитьба в 2016 г. на младшей дочери президента Эрдогана Сумейе, после чего отношение государственных заказчиков к компании Baycar Makina и ее продукции стало гораздо более доброжелательным.
Итак, можно отметить две фундаментальные особенности Сельчука Байрактара. Во-первых, он инженер во втором поколении. Во-вторых, явно прослеживается надличная мотивация, индикатором чего является его приверженность консервативным исламским взглядам и возвращение на родину после учебы в США вопреки явно имевшимся возможностям устроиться на работу в одну из американских аэрокосмических компаний.
Системные предпосылки успеха
Изучение истории турецкого прорыва в области создания БЛА позволяет выявить некоторые системные предпосылки, наличие которых создало необходимый минимум благоприятных условий для успеха:
- Наличие серьезной национальной системы технического образования, возможно, не самой сильной в мире, но вполне качественной и конкурентоспособной.
- Наличие сильной инженерной и конструкторской школы, а также авиапромышленной традиции. В значительной степени эта школа и опыт организации авиационного производства родились в результате реализации программы лицензионного производства истребителей F-16.
- Имеется плотная среда частных машиностроительных и обрабатывающих предприятий среднего масштаба, принадлежащих среднему и мелкому бизнесу. В частности, речь идет о развитой системе предприятий по производству компонентов для автопрома, судостроительной промышленности и промышленности по производству инновационных катеров и судов небольшого водоизмещения.
- Имеется доступ к передовым иностранным технологиям беспилотных систем, прежде всего американским и израильским. Несмотря на политические ограничения, с которыми столкнулась Турция при закупке американских и израильских БЛА, эта страна все же смогла получить опыт эксплуатации дронов разработки и производства обоих мировых лидеров в области беспилотной авиации.
- Доступ к передовой системе технического образования западных стран, в том числе США. Напомним, что герой турецкой программы создания БЛА Сельчук Байрактар имел возможность обучаться в двух лучших американских технических университетах - Пенсильванском и Массачусетском.
Таким образом, можно констатировать существование трех важнейших предпосылок турецкого успеха в области БЛА:
- плотная среда мелкого и среднего бизнеса, в том числе в обрабатывающей промышленности;
- доступ к передовым зарубежным технологиям и системе технического образования;
- наличие национальной авиапромышленной традиции.
Любопытно, что наличие всех этих предпосылок оказалось более значимым фактором, нежели действие таких негативных элементов созданной Эрдоганом социально-политической и экономической системы, как нарастание непотизма, изоляционистские тенденции, склонность к огосударствлению критически важных бизнесов. Вне всякого сомнения, не последнюю роль в этом сыграл субъективный фактор, а именно, незаурядные интеллектуальные и волевые качества Сельчука Байрактара.
Кроме всего вышеперечисленного, стоит отметить еще несколько примечательных особенностей истории развития турецких программ БЛА.
Относительно мелкая малоизвестная частная инновационная компания оказалась более эффективной, чем тяжеловесный мэйджор - крупная государственная TAI, обеспеченная гарантированными государственными заказами и долгое время имевшая привилегированные связи с военными. Аналогия с российской историей конкуренции концерна "Вега" с когда-то частной компанией "Кронштадт" напрашивается сама собой.
Успех в создании турецких БЛА пришел далеко не сразу. Потребовалось почти 20 лет бесплодных усилий, прежде чем наконец были реализованы успешные программы Anka и Bayractar TB2.
Турецкий подход к созданию БЛА отличается, таким образом, упорством и последовательностью. Также необходимо отметить системность этого подхода: одновременно с разработкой платформ велись работы и по созданию специально предназначенных для применения с БЛА малогабаритных авиационных управляемых средств поражения.
В заключение сравним наличие выявленных нами предпосылок успешной реализации программ БЛА в России и Турции.