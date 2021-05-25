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Интерфакс-АВН

Саммит Байдена и Мун Чжэ Ина создал условия для возобновления диалога с КНДР, считает министр по делам объединения двух Корей

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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин.
Источник изображения: vpk-news.ru

Гонконг. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Саммит, состоявшийся на прошлой неделе между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Джо Байденом создал необходимые условия для возобновления зашедшего в тупик диалога с Северной Кореей, заявил в понедельник министр по делам объединения двух Корей Ли Ин Ен.

"Стало ясно, что диалог будет основан на соглашении между Северной Кореей и США, достигнутом в Сингапуре, на которое, вероятно, надеялась Северная Корея. Также США назначили своего главного ядерного посланника для этой работы, что свидетельствует о готовности к диалогу", - цитирует Ли Ин Ена "Ренхап".

"Принимая во внимание все это, саммит стал шансом создать достаточные условия для Южной Кореи, Северной Кореи и США для ведения диалога и активной работы над улучшением своих отношений", - добавил он.

По его мнению, Пхеньян изучит результаты саммита Южная Корея-США и примет решение, продолжать ли диалог.

Тем временем, как сообщают южнокорейские СМИ, пока КНДР никак не комментирует прошедший саммит.

По состоянию на утро понедельника государственные СМИ Северной Кореи, включая ЦТАК, не сообщали о последнем саммите.

Переговоры по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном по-прежнему находятся в тупике после саммита 2019 года в Ханое.

В пятницу (по американскому времени) Мун Чжэ Ин и Байден провели свой первый очный саммит в Вашингтоне и договорились о дипломатическом взаимодействии с Северной Кореей и принятии "прагматичных" шагов по снижению напряженности. При этом они подтвердили, что диалог будет продвигаться на основе предыдущих соглашений, включая Сингапурскую сделку 2018 года между Севером и США.

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1 комментарий
№1
25.05.2021 15:40
Южная Корея слаба и без США она ничто и это касается отдельных граждан Южной Кореи в том числе - либерализм из них сделал тряпки. Экономика Южной Кореи тоже держится на рынке США, а также других стран первого мира. Но экономикам всех этих стран очень скоро придёт пушистый зверёк, а с ними станет очень плохо и Южной Корее, защищать её не станет ресурса. Короче, Кореи объединятся, но, в отличе от Германий, под КНДР - этим ребятам не привыкать к трудностям и им плевать на мировые рынки сбыта, покупательную способность среднего класса стран первого мира, а ещё их больше.
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