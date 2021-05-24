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Китайский марсоход успешно заработал

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Источник изображения: Фото: Thomas Peter/ Reuters

Планетоход Zhurong успешно заработал, сообщает ТАСС, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.

Отмечается, что «марсоход Zhurong успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию».

Китайский космический аппарат Tianwen-1 с планетоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты ночью 15 мая. С этим событием КНР поздравили в России и США. Впоследствии Китай опубликовал фото и видео, полученные Tianwen-1 с Марса.

Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную мягкую посадку на Марс, и второй после Соединенных Штатов, чей ровер заработал на поверхности Красной планеты.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
CNSA
Проекты
Марс
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