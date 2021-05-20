Китай показал видео с Марса

Посадка зонда «Тяньвэнь-1» на померхности Марса на экране.

Китайское национальное космическое управление опубликовало в WeChat фото и видео миссии Tianwen-1, полученное с Марса.

В частности, представлен ролик, демонстрирующий отсоединение спускаемого аппарата от орбитального, и снимок, полученный ровером Zhurong с поверхности Марса.

Китайский космический аппарат Tianwen-1 с планетоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты ночью 15 мая. С этим событием КНР поздравили в России и США.

Таким образом Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную мягкую посадку на Марс.

Иван Потапов