Войти
Lenta.ru

Россия начала испытания «Монолита»

279
0
0
Источник изображения: Фото: oborona.ru

В России начались испытания макетов высокоточной авиационной ракеты «Монолит», сообщил РИА Новости исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, разработка ракеты калибра 122 миллиметра «ведется в инициативном порядке». «В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — сказал руководитель.

Кочкин добавил, что в случае успеха тестов «с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования», однако, по его словам, говорить о сроках госиспытаний изделия пока рано.

В декабре 2019 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин утверждал, что «Монолит» готов к проведению госиспытаний.

В октябре 2018 года он же в интервью «Звезде» заявил, что ракета «Монолит» является дальнейшим развитием «Бронебойщика», от которого отличается, в частности, калибром и дальностью применения.

«Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. С-8ОФП должна расширить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету должны получить самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
С-8
Су-25
Компании
Техмаш НПК
Похожие новости
26.04.2021
Россия вооружится «Бронебойщиком»
28.05.2020
Военный эксперт: у ракеты "Бронебойщик" – очень серьезные показатели
18.02.2019
Завершились испытания новейшей ракеты "Бронебойщик"
18.02.2019
Ракета "Бронебойщик" прошла госиспытания
29.05.2018
Испытания новой ракеты "Бронебойщик" могут завершиться до конца года - "Техмаш"
19.04.2018
Какое оружие придет на смену "Градам" и "Смерчам"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно