Российский секретный "Монолит" оказался готов

Российская перспективная секретная высокоточная управляемая авиационная ракета "Монолит" оказалась готова к проведению госиспытаний, сообщил ТАСС генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин.

"Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний", — сказал руководитель.

В мае в ходе выставки MILEX-2019 заместитель генерального директора "Техмаша" (входит в "Ростех") Александр Кочкин заявил, что опытный образец ракеты "Монолит" должен быть готов в ближайшие два-три года.

В феврале Лепин сообщил, что завершены государственные испытания авиационной ракеты "Бронебойщик" (С-8ОФП).

В октябре 2018 года он же в интервью "Звезде" заявил, что ракета "Монолит" является дальнейшим развитием "Бронебойщика", от которого отличается, в частности, калибром и дальностью применения.

В июне того же года боевые стрельбы ракетами "Бронебойщик" показали на видео.

"Бронебойщик" может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. С-8ОФП должна расширить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету должны получить самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.