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ЦАМТО

Россия планирует в 2021 году поставить инозаказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 млрд. долл.

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Ми-38
Ми-38.
Источник изображения: metalinfo.ru

ЦАМТО, 21 мая. Россия планирует в 2021 году поставить инозаказчикам различные вертолеты на сумму свыше 1 млрд. долл. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в рамках выставки HeliRussia-2021.

Директор службы отметил, что Россия предлагает мировому рынку линейку вертолетной техники всех основных классов, что позволяет удовлетворить потребности практически любого заказчика.

"Это новейшие ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, различные военно-транспортные вертолеты серии Ми-8/17, тяжелые вертолеты Ми-26, транспортные Ми-38, легкие многоцелевые вертолеты Ка-226 и другие высокотехнологичный машины", – уточнил он.

"В настоящее время портфель заказов на экспортные поставки российской вертолетной техники составляет более 180 вертолетов на общую сумму около 4 млрд. долл.", – сказал "РИА Новости" Д.Шугаев.

По его словам, сегодня ФСВТС отмечает высокий интерес инозаказчиков к вертолетам, разработанным в РФ за счет их высоких, а зачастую уникальных характеристик, а также ввиду сбалансированности российского предложения по показателю "цена - качество - эффективность".

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Страны
Россия
Продукция
КА-226
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-38
Ми-8
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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