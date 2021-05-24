Чехия получила первый самолет Airbus C295MW

Как сообщило министерство обороны Чехии, в ночь на 19 мая 2021 года на аэродром Прага-Кбелы прибыл первый полученный из двух заказанных для военно-воздушных сил Чехии военно-транспортных самолетов Airbus C295MW (бортовой номер "0481", серийный номер 172). Самолет, построенный на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье в Испании, стал первым построенным бортом новой модификации C295МW, оснащенной винглетами на концах крыла.

Первый полученный ВВС Чехии военно-транспортный самолет Airbus C295MW (бортовой номер "0481", серийный номер 172). Прага-Кбелы, 19.05.2021 (с) Tomáš Zorvan / министерство обороны Чехии

Напомним, что в декабре 2019 года министерство обороны Чехии подписало контракт с группой Airbus на поставку ВВС Чехии двух военно-транспортных самолетов новой модификации C295МW общей стоимостью 1,94 млрд чешских крон, или 76 млн евро (2,34 млрд крон, или 93 млн евро, с учетом НДС), которые чешская сторона будет выплачивать с 2019 по 2023 годы. Чехия стала стартовым заказчиком модификации С295MW. Поставка самолетов первоначально была запланирована на конец 2020 года и первую половину 2021 года, но сроки были перенесены ввиду пандемии коронавируса, особенно серьезно затронувшей в 2020 году Испанию, где на предприятии в Севилье (бывший завод CASA) строятся самолеты серии С295. В результате головной С295MW для Чехии соверщил первый полет в Севилье только 12 марта 2021 года и был сдан только сейчас.

В составе ВВС Чехии данные самолеты заменят два старых советских самолета Як-40, которые были списаны в 2020 году из состава 241-й транспортной эскадрильи 24-й транспортной авиационной базы (аэродром Прага-Кбелы).

Самолеты модификации C295MW, помимо винглетов, имеют также модифицированные двигатели Pratt & Whitney Canada PW127G, обновленные системы авионики, навигации и связи, современную систему планирования полетов, спутниковую связь и систему передачи данных. Заявляется, что С295MW имеет полезную нагрузку на 900-1000 кг больше, чем прежняя модификация С295М, расход топлива на 3-4% меньше, практический потолок на 1400 м больше и обладает улучшенными характеристиками для полетов в жарких или высокогорных условиях.

Одновременно с контрактом на закупку двух C295МW в декабре 2019 года министерство обороны Чехии также подписало с Airbus контракт проведение в 2019-2021 годах ремонта и модернизации четырех наличных военно-транспортных самолетов Airbus C295М, полученных ВВС Чехии в 2010 году и входящих в состав 242-й транспортной эскадрильи той же 24-й транспортной авиабазы. Стоимость контракта 360,3 млн крон, или 14,1 млн евро (436 млн крон, или 17,1 млн евро, с учетом НДС). Согласно последнему пресс-релизу министерства обороны Чехии, сейчас сроком завершения модернизации назван конец 2022 года.

Первый полученный ВВС Чехии военно-транспортный самолет Airbus C295MW (бортовой номер "0481", серийный номер 172). Прага-Кбелы, 19.05.2021 (с) Tomáš Zorvan / министерство обороны Чехии