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Чехия закупает два военно-транспортных самолета С295МW

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Европейская группа Airbus 16 декабря 2019 года подписала контракт c министерством обороны Чехии на поставку ВВС Чехии двух военно-транспортных самолетов Airbus C295МW. Самолеты будут поставлены в военной модификации с винглетами C295МW и должны быть получены Чехией в 2020 году и в первой половине 2021 года.

Военно-транспортный самолет Airbus C295M (бортовой номер "0452", серийный номер 62) из состава 242-й транспортной эскадрильи 24-й транспортной авиационной базы ВВС Чехии (с) Airbus

Стоимость контракта составляет 1,94 млрд чешских крон, или 76 млн евро (2,34 млрд крон, или 93 млн евро, с учетом НДС), которые чешская сторона будет выплачивать с 2019 по 2023 годы. В составе ВВС Чехии данные самолеты заменят два старых советских самолета Як-40, которые будут списаны в 2020 году из состава 241-й транспортной эскадрильи 24-й транспортной авиационной базы (аэродром Прага-Кбелы)..

Одновременно с контрактом на закупку двух C295МW министерство обороны Чехии подписало с Airbus контракт проведение в 2019-2021 годах ремонта и модернизации четырех наличных военно-транспортных самолетов Airbus C295М, полученных ВВС Чехии в 2010 году и входящих в состав 242-й транспортной эскадрильи той же 24-й транспортной авиабазы. Стоимость контракта 360,3 млн крон, или 14,1 млн евро (436 млн крон, или 17,1 млн евро, с учетом НДС).

С подписанием контрактов на поставку двух самолетов С295MW Чехии, а чуть ранее в последние дни - двух самолетов С295 MPA Ирландии и одного самолета С295W для Буркина-Фасо, общее количество заказанных самолетов семейства Airbus C295 достигло 214 единиц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Буркина-Фасо
Ирландия
Чехия
Продукция
C-295 CASA
Як-40
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
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