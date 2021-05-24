Китай испытал сверхмощную 20-ствольную пушку

Китайцы провели испытания 20-ствольного вращающегося орудия, которое можно будет применять для защиты кораблей Военно-морских сил КНР.

В Сети появились фотографии, свидетельствующие о том, что с января в Китае активно идут испытания новой устрашающей на вид пушки, имеющей 20 стволов. Это более чем в два раза больше, чем у используемых сейчас похожих систем такого типа.

КНР держит в секрете характеристики новой разработки: неизвестны даже примерные ее возможности. Также неясно, на какой стадии находится новый комплекс.

20-ствольная пушка Источник изображения: thedrive

По всей вероятности, его хотят применять для защиты от атак с воздуха надводных кораблей китайских ВМС, что особенно актуально в связи с растущей конкуренцией в Азиатско-Тихоокеанском регионе между США и их союзниками с одной стороны и Китаем с другой.

Китайский флот усиливается темпами, которым могут позавидовать даже американцы, чьи ВМС пока сильнейшие на Земле.

Еще в 2019-м Поднебесная ввела в состав ВМС первый авианосец собственной разработки. А недавно китайцы спустили на воду новый — уже третий по счету — универсальный десантный корабль проекта 075.