«Роскосмос» прокомментировал заявление Маска

Развитие сотрудничества России и США в космонавтике следует начать со снятия западных санкций против Москвы, передает ТАСС комментарий руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.

«Мы приветствуем нацеленность основателя компаний Tesla и SpaceX на развитие международного сотрудничества в космосе, но считаем, что начать следует с отмены незаконных санкций, введенных американским правительством против предприятий российской ракетно-космической отрасли», — сказал руководитель пресс-службы, добавив, что сотрудничество «Роскосмоса» и НАСА «успешно продолжается по многим направлениям».

Таким образом в госкорпорации прокомментировали заявление американского инженера и бизнесмена Илона Маска о необходимости налаживания контактов между США и Россией, сделанное на просветительском марафоне «Новое знание».

Там же миллиардер раскрыл свое видение будущего мира через полвека и восхитился достижениями России.

Иван Потапов