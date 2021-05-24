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Илон Маск восхитился достижениями России

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Источник изображения: Фото: Кирилл Калинников / РИА Новости

Предприниматель Илон Маск заявил, что впечатлен достижениями России. Об этом основатель Tesla и SpaceX заявил по видеосвязи в рамках просветительского марафона «Новое Знание», онлайн-трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Я восхищаюсь достижениями России. Я восхищаюсь достижениям СССР в ракетных науках», — заметил Маск. По его словам, победы России впечатляют и он уверен, что эта энергия сохранится и в будущем: «Я хочу призвать людей чтобы они боролись за то чтобы их будущее было лучше, чем прошлое».

Обсуждая перспективы сотрудничества стран в развитии Международной космической станции (МКС), Маск отметил, что застывать на одном вопросе неправильно. «Нужно двигаться дальше. Следующий логический шаг — база на Луне», — заметил предприниматель. Илон Маск уверен, что затем необходимо создать базу на Марсе, а после — полноценный город на Красной планете. «Марс это планета, на которой можно обжиться. Сперва под давлением, под стеклом, но со временем все будет», — уточнил участник марафона «Новое Знание».

Подчеркивая необходимость движения вперед, основатель SpaceX процитировал Константина Циолковского, которого он считает одним из отцов космической инженерии: «Земля — это колыбель, но мы не можем все время оставаться в колыбели».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообщался с Илоном Маском в рамках марафона «Новое Знание». Кроме американского предпринимателя, в мероприятии приняли участие артист балета Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, журналист Владимир Познер и другие спикеры.


Андрей Ставицкий

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