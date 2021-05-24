Американо-украинская Firefly Aerospace договорилась с SpaceX о запуске посадочного модуля на Луну

Компания украинского предпринимателя Максима Полякова подписала контракт с SpaceX, предполагающий запуск лунного посадочного модуля по программе «Артемида».

Вчера компания Firefly Aerospace объявила, что выбрала SpaceX для запуска своей первой миссии на Луну. Ракета-носитель Falcon 9 запустит беспилотный аппарат Blue Ghost в 2023-м.

Посадочный модуль будет нести десять полезных нагрузок для программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая стала частью амбициозной «Артемиды».

Falcon 9 Источник изображения: wikipedia

Сейчас Firefly Aerospace разрабатывает собственную ракету-носитель Alpha, первый запуск ожидается в ближайшем будущем. Однако этот носитель недостаточно мощный для реализации миссии.

Firefly Alpha Источник изображения: Firefly

Firefly Aerospace — частная компания со штаб-квартирой в Остине (штат Техас). Ее основали в 2014 году. Последовавшие трудности привели к тому, что в апреле 2017-го компания была вынуждена заявить о банкротстве. Патенты, лицензионные соглашения и часть других активов Firefly выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. В мае 2018-го компания открыла в Днепре научно-исследовательский центр.

О выдаче контракта Firefly Aerospace по доставке грузов на Луну стало известно зимой этого года. Сумма соглашения составила 93,3 миллиона долларов. Предполагается, что такие миссии позволят лучше подготовиться к новой высадке человека на Луну.

Именно на реализацию этого направлена «Артемида». Ключевыми компонентами программы стали перспективная ракета-носитель сверхтяжелого класса SLS и пилотируемый космический корабль нового поколения Orion.

Orion Источник изображения: Lockheed Martin

Первый (беспилотный) полет по программе — миссия Artemis 1 — намечен на осень этого года. Пилотируемый запуск к естественному спутнику хотят провести в рамках Artemis 2: предполагается облет Луны на корабле Orion. Первую посадку астронавтов на Луне осуществят во время миссии Artemis 3. Этот этап намечен на середину десятилетия, однако нет никаких гарантий, что его не сдвинут на более поздний срок.

Контракт по доставке астронавтов на Луну получила SpaceX. Таким образом, компания Илона Маска обошла конкурентов в лице Blue Origin и Dynetics, предложивших собственные посадочные модули для программы «Артемида». Жалобы с их стороны стали причиной приостановки соглашения, однако, по мнению экспертов, SpaceX имеет все шансы отстоять его.