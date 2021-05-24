Войти
Naked Science

Американо-украинская Firefly Aerospace договорилась с SpaceX о запуске посадочного модуля на Луну

288
0
0
Blue Ghost
Blue Ghost.
Источник изображения: Firefly Aerospace

Компания украинского предпринимателя Максима Полякова подписала контракт с SpaceX, предполагающий запуск лунного посадочного модуля по программе «Артемида».

Вчера компания Firefly Aerospace объявила, что выбрала SpaceX для запуска своей первой миссии на Луну. Ракета-носитель Falcon 9 запустит беспилотный аппарат Blue Ghost в 2023-м.

Посадочный модуль будет нести десять полезных нагрузок для программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая стала частью амбициозной «Артемиды».

Falcon 9

Источник изображения: wikipedia

Сейчас Firefly Aerospace разрабатывает собственную ракету-носитель Alpha, первый запуск ожидается в ближайшем будущем. Однако этот носитель недостаточно мощный для реализации миссии.

Firefly Alpha

Источник изображения: Firefly

Firefly Aerospace — частная компания со штаб-квартирой в Остине (штат Техас). Ее основали в 2014 году. Последовавшие трудности привели к тому, что в апреле 2017-го компания была вынуждена заявить о банкротстве. Патенты, лицензионные соглашения и часть других активов Firefly выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. В мае 2018-го компания открыла в Днепре научно-исследовательский центр.

О выдаче контракта Firefly Aerospace по доставке грузов на Луну стало известно зимой этого года. Сумма соглашения составила 93,3 миллиона долларов. Предполагается, что такие миссии позволят лучше подготовиться к новой высадке человека на Луну.

Именно на реализацию этого направлена «Артемида». Ключевыми компонентами программы стали перспективная ракета-носитель сверхтяжелого класса SLS и пилотируемый космический корабль нового поколения Orion.

Orion

Источник изображения: Lockheed Martin

Первый (беспилотный) полет по программе — миссия Artemis 1 — намечен на осень этого года. Пилотируемый запуск к естественному спутнику хотят провести в рамках Artemis 2: предполагается облет Луны на корабле Orion. Первую посадку астронавтов на Луне осуществят во время миссии Artemis 3. Этот этап намечен на середину десятилетия, однако нет никаких гарантий, что его не сдвинут на более поздний срок.

Контракт по доставке астронавтов на Луну получила SpaceX. Таким образом, компания Илона Маска обошла конкурентов в лице Blue Origin и Dynetics, предложивших собственные посадочные модули для программы «Артемида». Жалобы с их стороны стали причиной приостановки соглашения, однако, по мнению экспертов, SpaceX имеет все шансы отстоять его.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Orion КК
Компании
Blue Origin
Lockheed-Martin
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
SLS
Луна
Похожие новости
11.01.2021
Космический рывок
10.06.2020
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
29.07.2019
Хозяева возвращаются
08.02.2018
Пять вопросов и ответов относительно ракеты-носителя Falcon Heavy
20.03.2017
Разбор полетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 22:45
  • 63
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно