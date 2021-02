NASA выдало контракт по доставке грузов на Луну американо-украинской компании Firefly Aerospace

Космическое ведомство США заключило контракт с американо-украинской компанией Firefly Aerospace на доставку на Луну десяти научных полезных нагрузок. Миссия станет частью инициативы Commercial Lunar Payload Services.

NASA продолжает реализацию самой амбициозной космической программы наших дней, получившей обозначение Artemis. Как стало известно, ведомство заключило соглашение, предполагающее реализацию одного из ее этапов. В рамках него на естественный спутник должны доставить десять научных комплектов в 2023 году.

В NASA остановили выбор на компании Firefly Aerospace. Сумма контракта — 93,3 миллиона долларов. Нагрузка общей массой в 94 килограмма включает материалы для научных экспериментов и демонстраторы технологий.

В их числе — Regolith Adherence Characterization (RAC), Next Generation Lunar Retroreflectors (NGLR), Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI), Reconfigurable, Radiation Tolerant Computer System (RadPC), Lunar Magnetotelluric Sounder (LMS), Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER), Lunar PlanetVac (LPV), Stereo CAmeras for Lunar Plume Surface Studies (SCALPSS 1.1), Electrodynamic Dust Shield (EDS) и Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE).

Firefly доставит полезную нагрузку с помощью спускаемого аппарата Blue Ghost, названного в честь редкого вида светлячков. В июле 2019 года компания объявила о партнерстве с концерном Israel Aerospace Industries (IAI) по лицензированию посадочного модуля, построенного для миссии Beresheet. При этом Blue Ghost имеет существенные отличия от израильского аппарата.

Firefly Aerospace — частная аэрокосмическая компания, созданная в США в 2014 году. В апреле 2017-го она заявила о банкротстве, после чего была выкуплена украинским предпринимателем Максимом Поляковым.

Сегодня компания активно разрабатывает перспективные ракеты-носители Firefly Alpha и Firefly Beta. Ранее появилась информация о том, что для последней могут применить разрабатываемый Aerojet Rocketdyne двигатель AR1.

Firefly Alpha Источник изображения: Firefly

Изначально его создавали в качестве замены для российского РД-180. Недавно изделие прошло важный этап своей жизни: на территории Космического центра имени Джона Стенниса собрали его первый образец.

Пока что ни Firefly Alpha, ни Firefly Beta не совершили ни одного запуска: согласно ранее озвученным планам, старт должны были провести прошлой осенью. Впоследствии его перенесли на 2021 год.