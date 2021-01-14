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Naked Science

В США собрали первый ракетный двигатель AR1, созданный в качестве замены для российского РД-180

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AR1
AR1.
Источник изображения: Aerojet Rocketdyne

Американская компания Aerojet Rocketdyne собрала первый жидкостный ракетный двигатель AR1. Возможно, его задействуют на американо-украинском носителе от компании Firefly Aerospace.

Aerojet Rocketdyne завершила сборку первого AR1 — нового ракетного двигателя, проект которого финансируют американские ВВС. Компания планирует поставлять такие двигатели для ракет-носителей среднего класса.

AR1 собрали на территории Космического центра имени Джона Стенниса, штат Миссисипи. «Следующим шагом станет его тестирование», — заявил старший вице-президент Aerojet Джим Мейзер.

Компания разработала двигатель в качестве возможной замены для российского РД-180, который используют на первой ступени ракеты Atlas 5. Ранее Конгресс дал указание ВВС перестать полагаться на российские двигатели, так что служба заключила с Aerojet контракт на сумму более 800 миллионов долларов на разработку, испытания и сертификацию AR1. После того как ракетостроительное предприятие United Launch Alliance (ULA) решило использовать для своей новой ракеты Vulcan другой двигатель — BE-4 Blue Origin, — контракт сократили до 350 миллионов.

BE-4

Источник изображения: wikipedia

После поражения в сделке с ULA Aerojet Rocketdyne продолжила разработку AR1 и надеется на получение контрактов в будущем. Ранее компания подписала договор с американо-украинским стартапом Firefly Aerospace о возможном использовании двигателя AR1 для перспективной ракеты-носителя.

Firefly, напомним, сейчас ведет работы по нескольким проектам ракет. Компания разрабатывает кислородно-керосиновую Firefly Alpha и более мощную Firefly Beta, которая и может получить AR1.

Firefly Beta

Источник изображения: spacenews

Предполагается, что ключевым драйвером рынка станут Космические силы США. В прошлом году они приступили к исследованию рынка ракет-носителей следующего поколения и могут рассмотреть возможность инвестирования в новые носители среднего класса. По мнению аналитиков, это, возможно, привлечет частных инвесторов.

Важно отметить, что Aerojet Rocketdyne находится в процессе приобретения Lockheed Martin. Ни одна из компаний не комментирует, как именно сделка повлияет на будущее перспективного двигателя.

Напомним, не так давно Россия провела первые огневые испытания жидкостного двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты-носителя «Союз-5». Согласно ранее представленным данным, сроки разработки этого носителя снова сдвинули: сдача эскизного проекта намечена на 2021-й.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Atlas V
BE-4
РД-170
РД-180
Компании
Blue Origin
Lockheed-Martin
ULA
Проекты
Vulcan РН
Союз-5 РН
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