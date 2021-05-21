Новый вариант бронетранспортера Boxer

Сообщают, что германский консорциум ARTEC (сейчас объединяет компании Rheinmetall Defence и Krauss-Maffei Wegmann/KMW, ныне KNDS) представил созданный для неназываемого "ближневосточного заказчика" вариант колесного бронетранспортера GTK Boxer (8х8), оснащенный новым дистанционно управляемым боевым модулем Protector RT60 норвежской группы Kongsberg.

Представленный для неназываемого "ближневосточного заказчика" вариант колесного бронетранспортера ARTEC GTK Boxer (8х8), оснащенный новым дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg Protector RT60 (c) KMW

Боевой модуль Kongsberg RT60 является развитием уже известного модуля Protector RT40 (ранее обозначался MCT-30 - Protector Medium Caliber Turret), применяемого, в частности, на бронированных машинах армии США М1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD), и также недавно выбранного для оснащения перспективных колесных бронетранспортеров морской пехоты США ACV-30.

Представленный теперь вариант БТР Boxer имеет боевой модуль Protector RT60, оснащенный 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman ХМ813, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и подъемной двухзарядной пусковой установкой ПТРК (на представленном образце - типа MBDA MMP). На крыше модуля RT60 установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом, совмещенный с панорамным прицелом на основе тепловизора Thales Catherine. Сообщается, что экипаж данного варианта БТР Boxer включает трех человек при вместимости десантного отделения восемь пехотинцев.

Неназываемым потенциальным "ближневосточным заказчиком" данного вариант БТР Boxer является, скорее всего Катар, который после отмены предполагавшейся им закупки французских БТР VBCI-2 (которые тоже должны были оснащаться ДУМВ Kongsberg МСТ-30) склоняется, как сообщается, к закупке БТР Boxer.

Представленный для неназываемого "ближневосточного заказчика" вариант колесного бронетранспортера ARTEC GTK Boxer (8х8), оснащенный новым дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg Protector RT60 (c) KMW