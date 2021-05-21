Черноморский флот провел маневры с участием авиации на фоне захода корабля Британии

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" и носитель крылатых ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" провели учение с артиллерийскими стрельбами по воздушным целям, сообщил флот в четверг.

"Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в морских полигонах в акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

В роли самолётов условного противника выступили два истребителя Су-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота, сказали военные.

"После обнаружения отряда кораблей лётчики нанесли удар по кораблям, путём сброса воздушных мишеней - имитаторов средств воздушного нападения противника. После классификации целей и их подхода на дистанцию поражения расчёты ПВО отработали уничтожение "противника" средствами противовоздушной обороны кораблей, выполнив стрельбу из артиллерийских установок по воздушным мишеням. В результате стрельбы все мишени были успешно уничтожены на безопасной для кораблей дистанции", - сообщил флот.

18 мая Черноморский флот сообщил, что "Москва" и "Адмирал Григорович" провели учение по поиску подлодок.

18 мая Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели пятичасовое патрулирование нейтральных вод Черного моря.

16 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что патрульный корабль ВМФ Великобритании "Трент" вошел в Черное море, за ним следит Черноморский флот.

Британский корабль "Трент" не представляет опасности для России, однако за ним будут вести постоянное наблюдение корабли и самолеты, сообщил "Интерфаксу" 16 мая бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

"Никакой серьезной угрозы. Я бы даже не сказал, что у британцев получится нам нервы пощекотать. Может быть, если только пятку немного", - сказал Комоедов.

По словам адмирала, за "Трентом" будут постоянно наблюдать корабли Черноморского флота РФ, а также морская авиация.

"А если в Черное море заходит какой-то серьезный корабль, и есть непосредственная угроза, то можно следить оружием - выдаются целеуказания береговым ракетным комплексам и авиации, которые находятся в дежурном режиме", - сказал Комоедов.

Согласно Конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

11 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что Черноморский флот следит действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря.

10, 11 и 12 мая российские военные сообщали, что в воздух поднимались истребители дежурных сил ПВО для сопровождения над Черным морем самолетов ВВС Франции.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап маневров с участием более 10 тыс. российских военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. 22 апреля руководство Минобороны РФ отдало приказ о возвращении частей и подразделений из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.