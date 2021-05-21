Блинкен заявил, что встретился с Лавровым для "проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях" с РФ

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы "проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой".

"Сегодня я встретился с министром иностранных дел Лавровым, чтобы проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также подтвердил нашу решимость в ответ на российские действия против Украины, "Радио Свободы"/радио "Свободная Европа" (признаны иноагентами в РФ - ИФ) и Алексея Навального", - написал Блинкен в твиттере.