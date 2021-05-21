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Интерфакс-АВН

Блинкен заявил Лаврову о стремлении США к стабильным отношениям с РФ и о готовности защищать свои интересы

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Andrew Caballero-Reynolds/Pool via AP

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Глава госдепа США Энтони Блинкен на переговорах в Исландии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о стремлении Вашингтона к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.

"Госсекретарь отметил, что США хотят более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - говорится в сообщении государственного департамента.

В нем также указывается, что Блинкен напомнил и решимости Вашингтона "защищать граждан США, решительно защищать американские интересы, когда действия России угрожают США или их союзникам".

Также госсекретарь обсудил с Лавровым предстоящее российское председательство в Арктическом совете и "важность сотрудничества с учётом наших общих задач в арктическом регионе".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Арктика
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