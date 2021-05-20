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Naked Science

Китайский планетоход прислал первые снимки с поверхности Марса

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Источник изображения: naked-science.ru

Новый китайский марсоход «Чжужун» прислал первые фотографии с поверхности Красной планеты. Посадку на Марс спускаемый аппарат осуществил 15 мая.

Китайский планетоход «Чжужун» прошел очередной важный этап — аппарат прислал на Землю первые фотографии с поверхности Марса. Снимки опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

На них можно различить солнечные панели, антенну и другое оборудование. Вскоре «Чжужун» приступит к исследованию грунта, ионосферы и климата Красной планеты.

Снимок, полученный марсоходом «Чжужун»

Источник изображения: CNSA

Главными целями программы ранее назвали поиск на Марсе жизни (сейчас или в прошлом), а также общее исследование поверхности Красной планеты и окружающей среды.

Снимок, полученный марсоходом «Чжужун»

Источник изображения: CNSA

Высота марсохода составляет около 1,85 метра, его масса — 240 килограммов. Шестиколесный «Чжужун» — часть китайской миссии «Тяньвэнь-1», запущенной 23 июля 2020 года. Помимо спускаемого аппарата, в ее составе — орбитальный модуль.

«Чжужун». Изображение

Источник изображения: CNSA

Красной планеты станция «Тяньвэнь-1» достигла 10 февраля, на поверхность спускаемый аппарат с планетоходом сел 15 мая. Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, разместившей ровер на Марсе.

Первым в мире марсоходом называют советский «Прибор оценки проходимости — Марс» (ПрОП-М). Это относительно простой по современным меркам аппарат, который смог проработать на поверхности 14,5 секунды. Сейчас на Марсе, помимо «Чжужуна», действуют американские Curiosity и Perseverance.

Последний, будучи самым крупным и сложным из всех построенных планетоходов, имеет особое значение для изучения марсианской поверхности. С его помощью ученые рассчитывают ответить на многие фундаментальные вопросы. Полученные данные, кроме прочего, могут приблизить пилотируемый полет на Марс: однако, очевидно, это не вопрос ближайшего будущего.

Perseverance

Источник изображения: wikipedia

Среди главных особенностей Perseverance — небольшой вертолет, который прокладывает маршрут. Он стал первым летательным аппаратом, предназначенным для активных полетов в атмосфере другого небесного тела.

Недавно инженеры Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) продемонстрировали, как «видело» третий полет Ingenuity программное обеспечение марсохода. Для этого картинки с двух объективов научной стереокамеры Mastcam-Z объединили в анаглиф.

У миссии есть и другие научные достижения: так, в апреле планетоход Perseverance впервые переработал углекислый газ из атмосферы Марса в кислород.

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