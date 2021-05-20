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Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость

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Источник изображения: Изображение: @219gaming / Reddit

Скорость спутникового интернета Starlink достигла рекордной отметки. Об этом сообщает издание Wccftech.

Результатами замера скорости поделился пользователь из Германии. Он опубликовал данные, полученные с помощью сервиса Ookla Speed ​​Test, на Reddit. Согласно информации, при первом тестировании скорость скачивания данных достигла 542 мегабит в секунду, скорость загрузки остановилась на 38,8 мегабит в секунду при задержке в девять миллисекунд. Через час пользователь провел второй тест, по результатам которого скорость скачивания через интернет Илона Маска закрепилась на рекордных 560 мегабит в секунду, однако задержка увеличилась до 13 миллисекунд.

По просьбе комментаторов с Reddit автор почистил файлы cookie из своего браузера, что, однако, не снизило набранную скорость передачи данных.

По словам специалистов, скорость передачи данных через спутники Starlink может меняться и зависит от множества факторов. Одним из них является количество абонентов, одновременно подключенных к определенной цепочке спутников. Также на показатели Starlink влияют наземные сети.

Дебютная группа спутников глобального сетевого проекта Starlink была запущена в мае 2019 года. В первую очередь Starlink ориентирован на слабонаселенные районы с низким уровнем покрытия сетевой инфраструктурой.

В апреле первые абоненты спутникового интернета заметили достижение предельной скорости показателя в 200 мегабит в секунду. В феврале Илон Маск пообещал, что до конца 2021 года скорость Starlink будет увеличена вдвое.


Андрей Ставицкий

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Страны
Германия
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
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