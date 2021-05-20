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Известия.ru

Пентагон выделит $240 млн на строительство военных объектов в 20 странах

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Zurab Kurtsikidze

Инженерный корпус Сухопутных войск Соединенных Штатов планирует заняться изучением возможностей потенциальных подрядчиков для реализации проекта по строительству военных объектов в 20 странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Соответствующая инициатива оценивается в $240 млн, о чем сообщается в среду, 19 мая.

Как отмечается в заявке военного ведомства, перед подрядчиками обозначена задача по проектированию конструкции военных объектов, в числе которых — аэропорты, необходимая к ним инфраструктура, автомобильные дороги, порты, больницы, производственные предприятия, электростанции и водопроводные сети. Проект также затрагивает строительство взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов, предназначенных для всех типов летательных средств.

«Технические задания включают в себя, но не ограничиваются услугами по проектированию в рамках программ военных продаж и военного строительства, в том числе горизонтальных и вертикальных конструкций для различных объектов», — цитирует текст документа телеканал RT.

На соответствующий проект военного ведомства планируется выделить $240 млн, а длительность контракта с подрядчиками предположительно должна составить пять лет. В качестве территорий для возведения новых объектов Пентагон обозначил такие регионы, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Ранее, 15 мая, стало известно о том, что Соединенные Штаты намерены разместить на пять месяцев два беспилотника Northrop Grumman MQ-4C Triton на военной базе Мисава, расположенной в Японии. Один из аппаратов уже доставлен на место.

Как отметили в японском министерстве обороны, временное размещение разведывательных аппаратов большой дальности позволит укрепить безопасность посредством усиления наблюдательных мероприятий за морским пространством на фоне повышенной активности окружающих стран. Так, в последние годы беспокойство Японии больше всего вызывает активность Китая в районе островов Сенкаку, где было зафиксировано регулярное посещение территории китайскими судами.

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