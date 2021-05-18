«Роскосмос» выделил средства на первую российскую миссию к Венере

Россия потратит на начальный этап первой в своей постсоветской истории миссии на Венеру 318 миллионов рублей. Общую стоимость программы оценивают более чем в 17 миллиардов.

О стоимости первого этапа российской миссии к Венере сообщило РИА Новости. Согласно контракту, который заключили «Роскосмос» и НПО Лавочкина, разработка технического предложения обойдется в 318 миллионов рублей до марта 2023 года. Средства уже выделены.

Предприятие займется обоснованием реализуемости миссии и возможными проектно-конструкторскими решениями, которые должны обеспечить изучение атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Среди прочего планируют изучить возможность возращения на Землю полученных образцов.

Запустить станцию «Венера-Д» хотят в 2029-м. Для этого намерены использовать новую ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5», имеющую разгонный блок ДМ-03. Старт хотят провести с космодрома Восточный.

«Венера-Д» Источник изображения: venera-d.cosmos

Для страны запуск станет знаковым: это будет первая в современной российской истории миссия ко второй по удаленности от Солнца планете. Ранее СССР совершил целый ряд запусков к Венере, однако некоторые из них окончились ничем.

Самую первую советскую миссию запустили 12 февраля 1961 года: она стала по совместительству первой миссией к Венере в истории Земли. Космический аппарат совершил пролет мимо планеты, однако из-за потери связи научная программа выполнена не была. Запущенный в 1970 году аппарат «Венера-7» совершил первую мягкую посадку на венерианской поверхности.

Спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции «Венера-7» Источник изображения: wikipedia

Согласно плану, новый российский аппарат будет исследовать планету по аналогии с американским «Магелланом», запущенным в 1989-м. После посадки «Венера-Д» должна развернуть малые станции и начать взятие проб грунта. Полученную информацию она передаст на Землю и прекратит работу вскоре после этого из-за перегрева радиосистемы. Общая цена создания аппарата может превысить 17 миллиардов рублей.

В последние годы космической целью номер один для ведущих стран вновь стал спутник нашей планеты. Россия не стала исключением: одна из важнейших миссий «Роскосмоса» — «Луна-25». Запустить аппарат хотят осенью этого года.

Как стало известно, его видят в качестве элемента первого этапа создания российско-китайской базы на поверхности Луны. Примечательно, что Россия недавно решилась на еще один рискованный и крайне дорогой проект — строительство собственной орбитальной станции на замену МКС.