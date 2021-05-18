Американские морпехи начали списывать ударные вертолеты Bell AH-1Z Viper

Корпус морской пехоты приступил к списанию ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper — современной версии AH-1 Super Cobra. Закупки новых машин этого типа продолжат.

Корпус морской пехоты США начал списание некоторого количества своих ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper. Изображения вертолета, готовящегося к долгосрочному хранению на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне, выложили в Сеть 14 мая.

AH-1Z — последняя версия знаменитого вертолета AH-1 Cobra, на основе которого создали AH-1 Super Cobra.

Списанный AH-1Z Источник изображения: janes

Первый полет новая машина совершила 7 декабря 2000 года. Мелкосерийное производство начали в 2003 году, крупносерийное — в декабре 2010-го. На сегодня произвели более 200 вертолетов AH-1Z. Ранее американцы заключили несколько экспортных соглашений.

Кроме AH-1Z, Соединенные Штаты активно эксплуатируют ударный вертолет AH-64 Apache, постепенно модернизируя его и наделяя новыми возможностями. Одним из самых примечательных в этом отношении стали недавние испытания с борта Apache новой ракеты Spike NLOS. Во время теста она смогла поразить цель на дальности 32 километра.