Войти
Naked Science

Вертолет Apache поразил цель на дальности, в четыре раза превосходящей его обычную дальность поражения

144
0
0
AH-64E со Spike NLOS
AH-64E со Spike NLOS.
Источник изображения: thedrive

Американцы провели испытания ударного вертолета AH-64E Apache, вооруженного израильской ракетой Spike NLOS. Во время тестов удалось поразить судно, находящееся в 32 километрах от места запуска.

Соединенные Штаты не только не собираются отказываться от вертолетов AH-64, но и намерены резко повысить их боевой потенциал. Лучшее свидетельство этому — недавние испытания ракеты Spike NLOS. Благодаря ей винтокрылая машина смогла поразить цель на дальности, которая примерно в четыре раза превосходит дальность действия штатных ракет Apache — AGM-114 Hellfire.

Вертолет AH-64E, взлетевший с авиабазы ВВС Эглин, успешно запустил ракету по неподвижной лодке, находившейся на удалении 17,3 морской мили (около 32 километров). Тесты провели в феврале. Последующее испытание для демонстрации способности атаковать движущееся судно отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

AH-64E со Spike NLOS

Источник изображения: thedrive

«Мы были рады испытать новую систему вооружения здесь, в Эглине, — сказала Аманда Харгетт, инженер-испытатель 780-й испытательной эскадрильи ВВС США, в опубликованном заявлении. — Наша команда тесно сотрудничала с Сухопутными силами, чтобы убедиться, что все прошло гладко и демонстрация была успешной».

Армия США хочет получить оружие, которое позволяло бы винтокрылым машинам находиться во время выполнения боевых задач вне зоны поражения современные зенитных комплексов, таких как российский «Панцирь-С1». Дальность знаменитой ракеты Hellfire составляет примерно 8-10 километров, чего сейчас уже недостаточно для обеспечения безопасности.

Поскольку Spike NLOS имеет дальность действия за пределами прямой видимости Apache, Сухопутные силы надеются использовать для ретрансляции внешние датчики, которые, в частности, можно установить на бронетранспортерах и БПЛА.

Spike NLOS

Источник изображения: thedrive

Spike NLOS — универсальная израильская ракета семейства Spike. Она представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электронно-оптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, бункеров, небольших судов и других целей. Электро-оптическое управление ракетой позволяет определять цель уже после запуска, выбирая наиболее приоритетную.

И хотя, как уже отмечалось выше, Армия США не намерена отказываться от Apache, в будущем она хочет дополнить его разведывательно-ударным вертолетом нового типа. Ранее стало известно, что он тоже может получить ракету увеличенной дальности.

Перспективный Bell 360 Invictus тоже могут снабдить «длинной рукой»

Источник изображения: militaryparitet

Условным российским ответом можно считать ракетный комплекс «изделие-305», испытанный в Сирии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AGM-114
AH-64
Spike NLOS
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.01.2021
Ракеты, самолеты, корабли: что получат американские военные в 2021-м
02.09.2019
США и Израиль "уничтожили" российский "Панцирь-С1"
29.08.2019
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
16.05.2018
Война куполов и панцирей
16.01.2013
Выстрелил, но не забыл
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 02:47
  • 4
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 19.03 00:27
  • 25
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 18.03 20:29
  • 29
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 18.03 20:03
  • 2
США назвали число целей для удара в России
  • 18.03 19:45
  • 1
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии
  • 18.03 11:53
  • 2
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 18.03 10:10
  • 1
Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам
  • 18.03 09:25
  • 3
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
  • 18.03 06:50
  • 1
Появился первый в своем роде программируемый фотонный квантовый чип, способный выполнять различные алгоритмы
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй