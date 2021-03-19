Вертолет Apache поразил цель на дальности, в четыре раза превосходящей его обычную дальность поражения

Американцы провели испытания ударного вертолета AH-64E Apache, вооруженного израильской ракетой Spike NLOS. Во время тестов удалось поразить судно, находящееся в 32 километрах от места запуска.

Соединенные Штаты не только не собираются отказываться от вертолетов AH-64, но и намерены резко повысить их боевой потенциал. Лучшее свидетельство этому — недавние испытания ракеты Spike NLOS. Благодаря ей винтокрылая машина смогла поразить цель на дальности, которая примерно в четыре раза превосходит дальность действия штатных ракет Apache — AGM-114 Hellfire.

Вертолет AH-64E, взлетевший с авиабазы ВВС Эглин, успешно запустил ракету по неподвижной лодке, находившейся на удалении 17,3 морской мили (около 32 километров). Тесты провели в феврале. Последующее испытание для демонстрации способности атаковать движущееся судно отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

AH-64E со Spike NLOS Источник изображения: thedrive

«Мы были рады испытать новую систему вооружения здесь, в Эглине, — сказала Аманда Харгетт, инженер-испытатель 780-й испытательной эскадрильи ВВС США, в опубликованном заявлении. — Наша команда тесно сотрудничала с Сухопутными силами, чтобы убедиться, что все прошло гладко и демонстрация была успешной».

Армия США хочет получить оружие, которое позволяло бы винтокрылым машинам находиться во время выполнения боевых задач вне зоны поражения современные зенитных комплексов, таких как российский «Панцирь-С1». Дальность знаменитой ракеты Hellfire составляет примерно 8-10 километров, чего сейчас уже недостаточно для обеспечения безопасности.

Поскольку Spike NLOS имеет дальность действия за пределами прямой видимости Apache, Сухопутные силы надеются использовать для ретрансляции внешние датчики, которые, в частности, можно установить на бронетранспортерах и БПЛА.

Spike NLOS Источник изображения: thedrive

Spike NLOS — универсальная израильская ракета семейства Spike. Она представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электронно-оптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, бункеров, небольших судов и других целей. Электро-оптическое управление ракетой позволяет определять цель уже после запуска, выбирая наиболее приоритетную.

И хотя, как уже отмечалось выше, Армия США не намерена отказываться от Apache, в будущем она хочет дополнить его разведывательно-ударным вертолетом нового типа. Ранее стало известно, что он тоже может получить ракету увеличенной дальности.

Перспективный Bell 360 Invictus тоже могут снабдить «длинной рукой» Источник изображения: militaryparitet

Условным российским ответом можно считать ракетный комплекс «изделие-305», испытанный в Сирии.