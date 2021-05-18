Войти
Lenta.ru

Названы сроки вывода «на пенсию» легендарных советских подлодок

746
0
0
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Советские подлодки различных модификаций будут выведены из состава флота к 2030 году. Сроки вывода в разговоре с РИА Новости назвал член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.

Поспелов связал даты выхода устаревших подводных лодок «на пенсию» со сроками сдачи подлодок нового поколения. «Девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», — заметил специалист.

В разговоре с агентством Поспелов рассказал, что на смену старым военным машинам придут стратегические атомные ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А». При этом устаревшие подлодки проекта 667 пережили большое количество модернизаций. Например, на базе выпущенной в 1960-х годах подлодки проекта 667А были созданы модернизированные субмарины проектов 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ.

Журналисты отметили, что в ходе каждого из этапов модернизации подлодки получали технические нововведения. Например, субмарины оснащали новым ракетным комплексом, также увеличивалась максимальная дальность и забрасываемый вес ракет.

В конце марта американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. К ним, в частности, отнесли атомную подводную лодку стратегического назначения К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А», вооруженную ракетами Р-30 «Булава-30», и АПЛ К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», оснащенную крылатыми ракетами «Калибр-М».


Андрей Ставицкий

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Club-M
Булава-30
Казань АПЛ
Князь Владимир
Компании
ВПК РФ
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
885 Ясень
955 Борей
Похожие новости
13.02.2020
Почему США возлюбили СНВ-3
31.01.2020
"Сотрут в радиоактивный пепел": названы самые страшные подлодки
18.03.2019
Арктические мускулы: В США рассказали об опасных российских подлодках
14.01.2013
«Дрожите, буржуи, кирдык вам»
14.03.2012
ВМФ России: воспоминания о будущем — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран