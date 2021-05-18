Названы сроки вывода «на пенсию» легендарных советских подлодок

Советские подлодки различных модификаций будут выведены из состава флота к 2030 году. Сроки вывода в разговоре с РИА Новости назвал член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.

Поспелов связал даты выхода устаревших подводных лодок «на пенсию» со сроками сдачи подлодок нового поколения. «Девятый и десятый "Бореи" будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», — заметил специалист.

В разговоре с агентством Поспелов рассказал, что на смену старым военным машинам придут стратегические атомные ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А». При этом устаревшие подлодки проекта 667 пережили большое количество модернизаций. Например, на базе выпущенной в 1960-х годах подлодки проекта 667А были созданы модернизированные субмарины проектов 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ.

Журналисты отметили, что в ходе каждого из этапов модернизации подлодки получали технические нововведения. Например, субмарины оснащали новым ракетным комплексом, также увеличивалась максимальная дальность и забрасываемый вес ракет.

В конце марта американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. К ним, в частности, отнесли атомную подводную лодку стратегического назначения К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А», вооруженную ракетами Р-30 «Булава-30», и АПЛ К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», оснащенную крылатыми ракетами «Калибр-М».

Андрей Ставицкий