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В России оценили способность Москвы пережить ядерную войну

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Источник изображения: Фото: Максим Поляков / «Коммерсантъ»

Современную ядерную войну с использованием, в частности, межконтинентальных баллистических ракет не смогут пережить ни Лондон, ни Вашингтон, ни Москва. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий.

«Можно предположить, что в Москве развитая сеть метро, которую можно использовать в качестве бомбоубежищ и прочего, но честно говоря, если речь идет о современной ядерной войне, когда используются межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками мегатонного класса, боюсь, что не спасет никакое метро. Прямое попадание даже нескольких боеголовок в Москву, как и в Лондон, как и в Вашингтон, в общем-то означает конец большей части населения города», — сказал он.

Как отметил эксперт, власти Великобритании, США и России заявляют, что не имеют каких-то списков определенных целей, а ядерные силы не нацелены друг на друга. По словам Баклицкого, условно предполагается, что «если вы не бьете определенно по городам, вы целитесь в какие-то объекты». В частности, речь идет о военных объектах, к примеру Министерство обороны или Кремль, где находится верховный главнокомандующий, добавил он. Старший научный сотрудник уверен, что таких ударов хватит, чтобы центр Москвы и большая часть столицы были уничтожены.

Если начнется полномасштабная ядерная война, то, пожалуй, никто из нее не выйдет в хорошем состоянии. Говорить о том, кто будет в лучшем состоянии после обмена ядерными ударами – это с одной стороны бессмысленно, с другой стороны, количество жертв будет исчисляться десятками миллионов, если не больше. Если дойдет до ядерной войны, то мы все будем находиться в очень плохом положении. Андрей Баклицкий.

Старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО МИД России


Комментируя материал американского журнала The National Interest, где отмечается, что столицу России будет защищать, в частности, система противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», эксперт отметил, что сейчас только ведутся разработки этого средства ПРО, а также идет модернизация системы А-135 — существующей системы ПРО Москвы. По его словам, «Нудоль» может быть интегрирован, однако «даже в лучших каких-то прогнозах нет системы ПРО, которая была бы эффективна против большого числа атак». Баклицкий также согласился с утверждением, что Лондон и Вашингтон толком не имеют системы ПРО.

«У Москвы есть ПРО, которое обороняет центр и близлежащие регионы, но опять же, насколько можем судить по открытым данным, речь идет о сотне противоракет, поэтому я думаю, что в тех планах атаки, которые есть у западных стран, США и НАТО, присутствует задача донести определенное количество боеголовок до определенных целей, соответственно, если вы знаете, что цель защищается, то вы выделяете большее количество боеголовок на эти цели, — уточнил эксперт. — Думать, что Москва будет спасена силами ПРО, я думаю не стоит».

Баклицкий предположил, что ядерная атака может быть отражена системой раннего предупреждения: спутники, радары, однако дальше «речь может идти только об эвакуации высшего руководства, чтобы не потерять вот этот контроль над войсками и контроль над страной». Никакой реалистичной возможности остановить массированный ядерный удар нет, уверен он. Собеседник «Ленты.ру» добавил, что вся система отношений России с США строится на двустороннем неприемлемом нанесении ущерба, в данном случае — гарантированном взаимном уничтожении.

«У США есть возможность нанести удар по России, который Россия не сможет отразить, в России есть возможность нанести удар, который не смогут отразить США. Поэтому и Россия, и США не смогут уничтожить ядерные силы друг друга в первом ударе. Соответственно, если вы нанесете первый удар, то вы получите ответный удар, который для вас будет неприемлем, поэтому для вас нет смысла наносить первый удар. На этом строится ядерное сдерживание, ядерный баланс», — заключил Баклицкий.


Марк Ульянов

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
А-135
А-235
Проекты
NATO
Ядерный щит
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