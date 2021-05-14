Москва и Дамаск требуют от США вернуть под контроль правительства Сирии все незаконно оккупированные территории республики

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - США противодействуют репатриации сирийских граждан и послевоенному восстановлению страны, дестабилизируют социальную и экономическую обстановку в республике, незаконно оккупируют территории государства, заявляют межведомственные координационные штабы РФ и САР.

"Требуем от США прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на социальную и экономическую обстановку в Сирийской Арабской Республике и незамедлительно вернуть под контроль правительства республики все незаконно оккупированные территории Сирии, а также отменить нелегитимные санкции", - говорится в заявлении, распространённом в четверг.

В нем отмечается, что "США противодействуют репатриации сирийских граждан и послевоенному восстановлению страны".

"На подконтрольных США интернет-ресурсах размещаются материалы, авторы которых насаждают ложное мнение о жизни населения в Сирийской Арабской Республике", - сказано в заявлении.

Стороны информируют, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, именно в соседних с Сирией странах отмечается резкое ухудшение условий жизни сирийских беженцев.

"Наибольшее количество обращений мигрантов за помощью связано с нехваткой продовольствия, питьевой воды, строительных материалов, жилых помещений и медикаментов. Даже по информации ангажированной международной организации "Хьюман райтс уотч", в Ливане уровень смертности беженцев от коронавирусной инфекции в три раза выше аналогичного показателя по местным гражданам", - говорится в заявлении.

"О деструктивности подходов США к урегулированию ситуации в Сирии свидетельствует и обстановка в подконтрольном им лагере беженцев "Эль-Холь". В лагере сохраняется высокий уровень преступности, недостаток продуктов питания, низкое качество воды, неудовлетворительное медицинское обеспечение, наличие нескольких тысяч беспризорных детей, родители которых погибли или пропали без вести", - говорится в документе.

Из-за наличия серьезных проблем в сфере безопасности в лагере большинство гуманитарных организаций не могут осуществлять свою деятельность.

"Несмотря на проведенную операцию по выявлению ячеек террористов и их пособников, убийства в "Эль-Холе" продолжаются. При этом в ходе данной операции ряд объектов социальной инфраструктуры вышел из строя, что еще больше осложнило ситуацию в лагере. Данные факторы ведут к росту социальной и межэтнической напряженности среди обитателей "Эль-Холя" и способствуют их дальнейшей радикализации", - сообщают штабы.