Войти
Интерфакс-АВН

Москва и Дамаск требуют от США вернуть под контроль правительства Сирии все незаконно оккупированные территории республики

125
0
0
Флаги России и Сирии
Флаги России и Сирии.
Источник изображения: pukmedia.com

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - США противодействуют репатриации сирийских граждан и послевоенному восстановлению страны, дестабилизируют социальную и экономическую обстановку в республике, незаконно оккупируют территории государства, заявляют межведомственные координационные штабы РФ и САР.

"Требуем от США прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на социальную и экономическую обстановку в Сирийской Арабской Республике и незамедлительно вернуть под контроль правительства республики все незаконно оккупированные территории Сирии, а также отменить нелегитимные санкции", - говорится в заявлении, распространённом в четверг.

В нем отмечается, что "США противодействуют репатриации сирийских граждан и послевоенному восстановлению страны".

"На подконтрольных США интернет-ресурсах размещаются материалы, авторы которых насаждают ложное мнение о жизни населения в Сирийской Арабской Республике", - сказано в заявлении.

Стороны информируют, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, именно в соседних с Сирией странах отмечается резкое ухудшение условий жизни сирийских беженцев.

"Наибольшее количество обращений мигрантов за помощью связано с нехваткой продовольствия, питьевой воды, строительных материалов, жилых помещений и медикаментов. Даже по информации ангажированной международной организации "Хьюман райтс уотч", в Ливане уровень смертности беженцев от коронавирусной инфекции в три раза выше аналогичного показателя по местным гражданам", - говорится в заявлении.

"О деструктивности подходов США к урегулированию ситуации в Сирии свидетельствует и обстановка в подконтрольном им лагере беженцев "Эль-Холь". В лагере сохраняется высокий уровень преступности, недостаток продуктов питания, низкое качество воды, неудовлетворительное медицинское обеспечение, наличие нескольких тысяч беспризорных детей, родители которых погибли или пропали без вести", - говорится в документе.

Из-за наличия серьезных проблем в сфере безопасности в лагере большинство гуманитарных организаций не могут осуществлять свою деятельность.

"Несмотря на проведенную операцию по выявлению ячеек террористов и их пособников, убийства в "Эль-Холе" продолжаются. При этом в ходе данной операции ряд объектов социальной инфраструктуры вышел из строя, что еще больше осложнило ситуацию в лагере. Данные факторы ведут к росту социальной и межэтнической напряженности среди обитателей "Эль-Холя" и способствуют их дальнейшей радикализации", - сообщают штабы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
Россия
Сирия
США
Компании
ООН
Проекты
ИТ
Медицина
Похожие новости
15.01.2021
Sasapost (Египет): рынок вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. Цифры, которые от вас скрывали правители
21.09.2020
Кто, где и за что сегодня воюет на планете
10.07.2019
New York Times (США): Иран вновь заявляет, что вышел за рамки ядерного соглашения, и угрожает дальнейшими нарушениями
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
02.08.2016
Оружейные бароны: как Украина зарабатывает на контрабанде оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель