Требуется не только богатство: стали известны критерии отбора космических туристов Blue Origin

В условиях аукциона на первое место в суборбитальной капсуле Blue Origin нашли интересные подробности о требованиях к будущим астронавтам. Ради трех минут в невесомости космические туристы, например, должны быть способны пробежать семь лестничных пролетов менее чем за полторы минуты и просидеть полтора часа пристегнутыми к креслу и без возможности сходить в туалет.

На любопытные подробности в условиях оказания услуг в рамках конкурса Blue Origin обратил внимание портал Space.com. Напомним, частная космическая компания американского миллиардера Джеффа Безоса продаст «первый билет» на первый пилотируемый полет капсулы New Shepard в формате аукциона. Кто сможет предложить наибольшую сумму, тот и отправится первым космическим туристом на суборбитальной ракете. А все вырученные средства сверх стоимости места в капсуле Blue Origin перечислит фонду Club for the Future («Клуб будущего»), организованному Безосом для финансирования проекта по созданию внеземных человеческих поселений.

Непосредственный победитель аукциона, бесспорно, может отделаться внушительной суммой денег (а конкуренция за билет ожидается немалая), поскольку билет разрешается купить для другого человека. А вот сами астронавты, которые пусть всего на три минуты, но полетят в космос, уже должны соответствовать целому ряду требований. Среди них есть как исключительно юридические, так и физиологические, обусловленные особенностями полетов на ракете. К первым относятся такие моменты: возраст (участник должен быть совершеннолетним по законам страны проживания и США), а также наличие необходимых документов для путешествия к стартовому комплексу в штате Техас (как минимум паспорт и виза для иностранцев).

Сотрудник Blue Origin проверяет кресла New Shepard Источник изображения: Blue Origin

Несмотря на максимально возможную комфортабельность капсулы New Shepard для экипажа, это все же ракетно-космическая техника. Поэтому для полета в ней человек должен быть в хорошей физической форме. Точнее, по меркам астронавтов и космонавтов это пустяки, но, если задуматься, далеко не каждый рядовой гражданин сможет:

забраться на самый верх башни для обслуживания и посадки в капсулу New Shepard высотой более 21 метра менее чем за 90 секунд (семь крутых лестничных пролетов);

не испытывать страха или стресса на такой высоте (примерно равно ощущениям от открытого балкона на седьмом этаже, только совсем рядом стоит ракета);

самостоятельно застегнуть и расстегнуть ремни своего кресла менее чем за 15 секунд (авторы условий конкурса сравнивают эту задачу по сложности с пристегиванием ремнем безопасности в темноте в салоне незнакомой машины);

провести от 40 до 90 минут (в случае задержки запуска) в полулежащем положении, не вставая и без необходимости воспользоваться туалетом;

не испытывать дискомфорта при необходимости провести в вышеописанной позе от 40 до 90 минут вместе с пятью другими людьми в закрытой капсуле (расположенной сверху заправленной ракеты);

без проблем выдержать перегрузки в размере трех единиц ( 3G ) в течение около двух минут во время работы маршевого двигателя ускорителя;

без проблем выдержать перегрузку в размере до пяти с половиной единиц (5,5G) на протяжении нескольких секунд, во время возвращения капсулы в атмосферу.

Профиль полета New Shepard Источник изображения: Blue Origin

Еще несколько пунктов связаны с организационными моментами и навыками, полученными во время предполетных тренировок экипажа. Например, каждому члену команды необходимо однозначно и оперативно реагировать на сигналы панели перед своим креслом. На ней расположены шесть простых индикаторов, показывающих, когда безопасно отстегнуться, когда необходимо немедленно вернуться на место или когда можно покидать капсулу (после посадки, очевидно).

Кроме того, от астронавтов, конечно, потребуется свободное владение английским языком, чтобы четко понимать команды из Центра управления полетом. Естественно, люди, имеющие проблемы со слухом или зрением, стать космическими туристами пока не смогут. И если с последним ограничением Blue Origin разрешает в некоторой степени справиться при помощи очков или контактных линз, то вот команды операторов ЦУП в некоторых случаях придется различать на фоне шума громкостью до 100 децибел. Наконец, что вполне логично, есть ограничения по росту и массе тела туристов: от 152 до 195 сантиметров и от 50 до 101 килограмма соответственно. Ну и, конечно, одеваться в летные костюмы каждый должен уметь самостоятельно.

Основные моменты миссии NS-15, в ходе которой отрабатывались операции посадки и высадки экипажа в капсулу (полет проходил в беспилотном режиме) / ©SciNews, Blue Origin, YouTube В любом случае все вышеперечисленные нюансы ни в какое сравнение не идут с критериями отбора, которые проходят космонавты «Роскосмоса» и астронавты NASA (как и летчики других космических агентств). Так что, даже несмотря на подробные и жесткие требования, Blue Origin однозначно сделала полеты на ракетах намного доступнее, чем они были раньше. И хотя это все еще не орбитальная миссия, а лишь подъем на высоту порядка 100-110 километров и последующее возвращение на Землю, экипаж New Shepard будет официально считаться астронавтами, поскольку пересечет виртуальную границу космоса.

Как это характерно для Blue Origin, все связанное с ее разработками полно символизма. Полностью многоразовая суборбитальная космическая система из ускорителя (первой ступени) и капсулы (космического корабля) New Shepard названа в честь первого американского астронавта — Алана Шепарда. Анонс аукциона на право занять первое кресло в пилотируемом полете компания провела в 60-ю годовщину исторического полета Шепарда. Ну а сам первый полет запланирован на 52-ю годовщину высадки «Аполлона-11» на Луну — 20 июля.