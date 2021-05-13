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Россия объяснила «убийственный» вид Су-57

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

«Убийственный» вид Су-57 объясняется конструктивными особенностями данного российского истребителя пятого поколения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Ростех».

«Впечатляющий вид Су-57 — это не просто дизайн, а следствие уникальной архитектуры истребителя. Планер самолета выполнен по интегральной схеме, которая наряду с двигателями с управляемым вектором тяги дают машине впечатляющие маневренные характеристики», — заявили в госкорпорации.

Там же добавили, что планер Су-57 «имеет характерные обводы, которые снижают эффективную площадь рассеивания и придают самолету хищные черты».

Таким образом в «Ростехе» прокомментировали сообщения западной прессы, в которых внешний вид российских истребителей пятого поколения, участвовавших в параде Победы, был назван убийственным.

В апреле американский журнал The National Interest признал, что ни один самолет в мире не способен «убить» американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, кроме, возможно, российского Су-57.

В феврале «Известия», ссылаясь на источники Минобороны России, сообщили, что военное ведомство планирует на две-три эскадрильи истребителей Су-57 создавать одну с их ведомыми — тяжелыми ударными БПЛА С-70 «Охотник».


Иван Потапов

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