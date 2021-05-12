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Интерфакс-АВН

Более сотни целей в секторе Газа уничтожены ударами израильтян в ответ на пуски ракет

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Самолеты F-15 ВВС Израиля
Самолеты F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: © EPA-EFE/JIM HOLLANDER

Иерусалим. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС, приводит газета The Jerusalem Post слова представителя армии обороны Израиля.

В частности, продолжает издание, ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС, расположенной в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки ХАМАС, по местам производства боеприпасов, по военным комплексам ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", а также по двум тоннелям, которые использовали террористы.

По словам представителя армии обороны Израиля, военные готовы к целому ряду сценариев, в том числе и к эскалации. Он добавил, что операция, получившая название "Стражи стены", продлится несколько дней и нанесет серьезный урон ХАМАС. При этом израильтяне не исключают и проведения наземной операции в секторе Газа.

"Мы продолжим предпринимать активные действия против ХАМАС и других террористических организаций", - сказал представитель израильской армии. При этом он возложил вину за происходящее на ХАМАС.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

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Израиль
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