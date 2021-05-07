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ТАСС

В США намерены внимательно следить за планами РФ и КНР по созданию лунной станции

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Сотрудничество России и КНР в космической сфере
Сотрудничество России и КНР в космической сфере.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Ранее Москва и Пекин подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в этой области

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Власти США намерены внимательно следить за планами РФ и КНР по созданию Международной научной лунной станции. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл.

"Мы будем внимательно следить за этим", - сказал он на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

В марте гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления CNSA Чжан Кэцзянь от имени правительств двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Взаимодействие двух стран предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

В ноябре 2017 года между Роскосмосом и CNSA была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, в их числе изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы.

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Рогозин Дмитрий
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