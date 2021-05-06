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Naked Science

Озвучена точная дата старта продаж билетов на космический корабль New Shepard

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Источник изображения: naked-science.ru

Компания Blue Origin начнет продавать билеты на туристический корабль New Shepard в среду, 5 мая. Цену путевки оценивают в 200-250 тысяч долларов.

Как сообщает Reuters, уже сегодня компания Blue Origin начнет продажу билетов на космический корабль New Shepard. Среди прочего будет обнародована информация о времени полетов и стоимости путешествия.

По мнению аналитиков, цена билета составит 200-250 тысяч долларов. Корабль сможет взять на борт шесть человек. После вертикального старта капсула с людьми отделится от ракеты-носителя и продолжит по инерции подъем до примерно 100-километровой высоты, что можно считать условной границей космоса. Туристы смогут провести небольшой отрезок времени в состоянии невесомости.

На случай непредвиденной ситуации на корабле есть система аварийного спасения. Приземляться капсула будет, используя парашюты. Ракета-носитель задумана как многоразовая: после запуска она должна совершить вертикальную посадку.

Посадка ракеты-носителя от Blue Origin

Источник изображения: Blue Origin

К сожалению, российскому аналогу New Shepard не суждено получить путевку в жизнь: как стало известно этой весной, компания «КосмоКурс» решила закрыть проект. Одной из причин стали высокие финансовые риски.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Blue Origin
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