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Интерфакс-АВН

SpaceX собирается 9 мая запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

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Запуск ракеты американской компании SpaceX
Запуск ракеты американской компании SpaceX.
Источник изображения: © TNS/ABACA via Reuters Connect

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Американская компания SpaceX готовится в воскресенье вывести на орбиту вторую за неделю очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить 9 мая в 02:42 по времени Восточного побережья США (в 09:42 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 27-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1563 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 мая.

При этом в середине мая планируется еще один, уже третий за месяц запуск группы интернет-спутников Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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