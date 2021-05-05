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Известия.ru

В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Maj. Jason Welch

Учения вооруженных сил США Northern Edge 2021 с участием 15 тыс. военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов начинаются в понедельник, 3 мая, на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, в учениях будут задействованы военнослужащие американских ВВС, Сухопутных войск, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения, передает ТАСС.

«[Учения] сосредоточены на высококлассной реалистичной подготовке бойцов для развития и улучшения совместного оперативного взаимодействия и повышения боеготовности», — отметил Кирби.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что самолет ВВС США RC-135V 1 мая совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ России на Дальнем Востоке. Отмечалось, что самолет поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске и курсировал у юго-восточного побережья Камчатки.

США в 2019 году уже проводили на Аляске учения Northern Edge, в которых задействовали порядка 10 тыс. военнослужащих, 250 воздушных судов, в том числе новейшие истребители пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты и F-22 ВВС, а также пять кораблей, среди которых были атомный авианосец Theodore Roosevelt и эсминцы его сопровождения Russell, Kidd и John Finn, а также танкер-заправщик Henry Kaiser.

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1 комментарий
№1
05.05.2021 08:24
Ну Чукотка по факту у нас голая. У нас даже на Сахалине и Камчатке нет достаточной группировки сил и средств, чтобы использовать их как оперативные резервы в случае эскалации или хотя бы противовеса.

У нас даже нет базы на Алеутском направлении, с которого в случае чего будет нанесен удар по Вилючинску, Елизово и Петропавловску-Камчатскому.

А ведь там прекрасная возможность, на о. Беринга развернуть дивизион С-300В4, прикрыть его полком Бук-М2/3 и парой дивизионов Тор-М2У.

Море также можно закрыть в огромном радиусе развернув береговую ракетно-артиллерийскую бригаду в составе двух дивизионов ПБРК Бастион и дивизиона САУ Мста-СМ2.

Также живучесть можно повысить развертыванием отдельного батальона РЭБ, в составе пары Красух-4 и других комплексов РЭР и РЭП, отдельного батальона РТВ с РЛС кругового обзора типа Небо-СВУ и возможно пары ЗГРЛС типа Подсолнух, отдельного батальона связи, в состав которого войдут подвижные группы КВ, УКВ, спутниковой и дальней связи, а также стационарный приемный и передающий центры, отдельного мотострелкового полка, который должен сдержать первую волну десанта и участвовать в обороне инфраструктуры и боевых единиц гарнизона от атак РДГ, а также рота морской пехоты, которая должна выполнять непосредственную активную борьбу против РДГ - используя патрули, засады, наблюдательные точки, гарнизонный госпиталь, подразделения МТО и тыла.

Кроме этого на острове должна быть развернута усиленная вертолетная эскадрилья (16-18 ед), включающая в себя транспортно-боевые, санитарные, противолодочные, поисково-спасательные и вертолеты РЭБ.

И все это необходимо свести под единое островное командование, отвечающее за оборону острова, водного района, воздушного пространства и гарнизона, потому что связи с большой землей у разных подразделений может не быть.

Поэтому должен быть единый штаб. Точнее в идеале два- один полевой кочующий, другой заглубленный с фортификационной защитой.

Конечно американская армада при желании сомнет эту оборону, но для полного захвата островов (вместе с Медным), при грамотном и самоотверженном действии командиров и личного состава, для этого потребуется минимум сутки. А до этого момента любые корабли в радиусе 500км, любые самолеты и ракеты в радиусе 450 будут сбиваться.

Т.е. не подавив этот гарнизон нельзя будет ударить по Камчатке и северо-востоку материковой России (Комсомольск на Амуре, Хабаровск, Благовещенск и т.д.) в полную силу. Это дает время для загрузки боекомплекта надводным и подводным единицам, стягиванию авиации из центральных и западных областей, рассредоточению ее по запасным аэродромам.

Выход атомоходов из акватории с занятием районов, ну и соответственно приведение всех сил ПВО из дежурного режима в режим полной боеготовности с рассредоточением и развертыванием дополнительных батарей (если таковые имеются в наличии дивизионов и полков).
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