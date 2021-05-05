В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске

Учения вооруженных сил США Northern Edge 2021 с участием 15 тыс. военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов начинаются в понедельник, 3 мая, на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, в учениях будут задействованы военнослужащие американских ВВС, Сухопутных войск, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения, передает ТАСС.

«[Учения] сосредоточены на высококлассной реалистичной подготовке бойцов для развития и улучшения совместного оперативного взаимодействия и повышения боеготовности», — отметил Кирби.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что самолет ВВС США RC-135V 1 мая совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ России на Дальнем Востоке. Отмечалось, что самолет поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске и курсировал у юго-восточного побережья Камчатки.

США в 2019 году уже проводили на Аляске учения Northern Edge, в которых задействовали порядка 10 тыс. военнослужащих, 250 воздушных судов, в том числе новейшие истребители пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты и F-22 ВВС, а также пять кораблей, среди которых были атомный авианосец Theodore Roosevelt и эсминцы его сопровождения Russell, Kidd и John Finn, а также танкер-заправщик Henry Kaiser.