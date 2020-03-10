Американские военные самолеты провели разведку вблизи российских баз в Сирии

Лондон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Два американских военных самолета в понедельник один за другим совершили длительные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, первоначально в понедельник вблизи российских баз в Сирии был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W с позывным OLIVE56, вылетевшего с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит. Он более трех часов курсировал вдоль сирийского побережья, а также Ливана. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, выполнил серию пролетов на расстоянии примерно 50-60 км от российских баз на высоте 10 тыс. метров над международными водами Восточного Средиземноморья.

Вслед за ним к российским базам в Сирии приблизился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Морской разведчик более полутора часов барражировал вблизи сирийского побережья, временами приближаясь к российским базам на расстояние около 35-50 км. Он выполнял полет на высоте 4,6 тыс. метров.

Полеты американских разведывательных самолетов осуществлялись на фоне захода в Восточное Средиземноморье авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69).

Как сообщалось, в воскресенье был зафиксирован полет палубного транспортного самолёта средней дальности C-2 Greyhound авианосца к юго-востоку от греческого острова Крит, где расположена используемая Пентагоном база Суда-Бэй и куда он совершал полет.

Американская авианосная ударная группа в конце февраля, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря. По сообщению ВМС США, в начале марта USS Eisenhower провел совместные учения с флагманом французских ВМС авианосцем Charles de Gaulle (R91), в ходе которых их авиация потренировалась в совершении перекрестных посадок и взлетов на палубах обеих сторон. Учения проходили в центральной части Средиземноморья - к востоку от итальянского острова Сардиния в Тирренском море.

В состав американской группы помимо авианосца входят ракетные крейсеры USS San Jacinto (CG-56) и USS Vella Gulf (CG 72), а также эсминцы Truxtun (DDG-103), USS James Williams (DDG-95) и USS Stout (DDG 55).

На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, дальнего радиолокационного обнаружения, транспортники C-2 Greyhound и противолодочные и спасательные вертолеты.