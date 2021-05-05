Южная Корея спустила на воду новый фрегат типа Daegu

Южнокорейцы спустили на воду очередной фрегат типа FFX второй серии (Batch II), известный также как Daegu. Всего планируют построить восемь таких кораблей.

На верфи корейской судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. провели церемонию спуска на воду пятого фрегата типа FFX второй серии (Batch II). Корабль получил имя Daejeon и бортовой номер 823. Его должны ввести в эксплуатацию ВМС Республики Кореи в конце 2022-го.

Первый корабль этого типа — Daegu — спустили на воду в июне 2016 года и сдали Военно-морским силам 6 марта 2018-го. Спуск на воду второго корабля этого типа, получившего обозначение Gyeongnam, провели в июне 2019 года. Фрегат сдали в эксплуатацию в январе 2021-го. Оба корабля построили специалисты из Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.

Фрегат Daejeon Источник изображения: navalnews

Два последующих фрегата этого типа — Seoul и Donghae — создали инженеры Hyundai Heavy Industries. На воду их спустили в ноябре 2019 года и апреле 2020-го соответственно. Обе компании должны построить в общей сложности восемь фрегатов этого типа. Также Южная Корея реализует программу по созданию нового фрегата FFX III водоизмещением более 3000 тонн.

Фрегаты типа Daegu представляют собой улучшенную версию кораблей типа Incheon (серия FFX I). Фрегат типа FFX второй серии имеет полное водоизмещение 3590 тонн. Длина корабля составляет 122 метра, а ширина — 14 метров.

Фрегат FFG 818 Daegu типа FFX второй серии (Batch II) Источник изображения: DAPA

Корабли типа FFX второй серии, помимо стандартных двух четырехконтейнерных пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Haeseong, оснащены шестнадцатизарядной универсальной вертикальной пусковой установкой KVLS. Благодаря ей корабль может применять зенитные ракеты Haeghung, противокорабельный комплекс Haeseong, крылатые ракеты Hyunmoo III и противолодочные Hong Sang Eo. Фрегат имеет ангар увеличенного размера, позволяющий применять средний противолодочный вертолет KAI Surion.

В последние годы ВМС Республики Кореи стремительно усиливаются: поставка новых фрегатов — лишь один из аспектов перевооружения.

В прошлом году южнокорейцы провели спуск на воду крупной неатомной субмарины проекта KSS-III. А в 2021-м Сеул окончательно решился на трансформацию проекта авианесущего корабля LPH-II в «полноценный» авианосец. Согласно плану, с него можно будет эксплуатировать несколько десятков американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35B Lightning II. Помимо них, корабль будет нести вертолеты.