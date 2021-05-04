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Naked Science

Британцы собрали корпус первого фрегата нового поколения

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Источник изображения: naked-science.ru

В Великобритании успешно состыковали части корпуса перспективного фрегата Type 26. В будущем такие корабли станут одними из основных боевых единиц Королевского военно-морского флота, а также будут служить в военно-морских силах стран-партнеров.

Программа строительства новых фрегатов для ВМФ Великобритании прошла один из ключевых этапов. Как стало известно, на верфи BAE Systems состыковали части корпуса корабля Glasgow. Кормовой блок выкатили из строительного цеха, присоединив к показанной ранее передней части фрегата.

Кормовой блок содержит универсальный отсек и ангар, который может обслуживать вертолеты, лодки и боевые грузы. Там же находятся склады, где можно хранить различное оборудование.

HMS Glasgow

Источник изображения: BAE Systems

HMS Glasgow — первый представитель фрегатов нового поколения Type 26. Это многоцелевой корабль для противолодочной и противовоздушной обороны, а также операций общего назначения.

Программу начали в 1998 году, она получила известность как Future Surface Combatant. В 2010 году программу переименовали в Global Combat Ship. Строительство первого корабля серии стартовало в 2017-м.

HMS Glasgow

Источник изображения: BAE Systems

Водоизмещение (полное) корабля составляет около 8000 тонн. Длина корабля — 150 метров, а ширина — 20 метров. Экипаж Type 26 — 118 человек. Как ранее отмечал блог bmpd, энергетическую установку корабля выполнили по схеме CODLOG (комбинированная дизель-газотурбинно-электрическая). Она не полностью электрическая, так как использует две газовые турбины полного хода Rolls-Royce MT30 в сочетании с четырьмя дизель-генераторами MTU и двумя электромоторами крейсерского хода.

Фрегат типа 26

Источник изображения: BAE Systems

Корабль несет широкую номенклатуру вооружения. Высокие ударные возможности обеспечивает унифицированная установка вертикального пуска Mk 41. Артиллерийское вооружение представлено в том числе 127-миллиметровой установкой Mk 45. Корабль сможет нести на борту несколько винтокрылых машин.

Помимо ВМС Великобритании, Type 26 будут использовать канадцы и австралийцы. Для Королевского военно-морского флота построят восемь новых кораблей.

Предыдущий месяц стал по-своему знаковым для Военно-морских сил Великобритании. Моряки получили пятую по счету субмарину типа Astute — сейчас это самый современный тип субмарин британского ВМФ. Всего планируют построить семь таких лодок.

А начало года отметилось достижением важного этапа в программе новых авианосцев типа Queen Elizabeth — главной надежды ВМФ Соединенного Королевства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Mark 41
Компании
BAE Systems
Rolls-Royce
Проекты
Astute АПЛ
Type 26
Авианосец
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