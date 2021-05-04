«Черный лебедь 2021»: ССО НАТО отрабатывают речные операции на Дунае.

В период с 19 по 23 апреля 2021 года в рамках серии учений «Защитник Европы 2021» (Defender Europe 2021) прошли международные учения сил специальных операций (ССО) «Черный лебедь 2021» (Black Swan 2021). В мероприятии принялиучастие около 800 военнослужащих ССО НАТО. В то же время учения стали первым испытанием для нового регионального командного компонента специальных операций (Regional Special Operations Component Command, R-SOCC) в г. Сольнок (Szolnok, Восточная Венгрия).

Соглашение о формировании R-SOCC под руководством Венгрии заключено в 2019 году. Помимо Венгрии к соглашению присоединились Хорватия, Словакия и Словения. Хотя полная оперативная готовность структуры запланирована на конец 2024 года, считается, что, в целом, процессы управления уже должны быть отработаны и оптимизированы.

Венгерский персонал намерен практиковаться вместе с силами из названных стран-партнеров и при поддержке инструкторов из США и Германии в мае текущего года, а также за пределами национальных границ. Позже отдельные тренировки пройдут не только в Венгрии, но и на территориях Хорватии и Словакии.

Речные суда СпН ВМС США (на переднем плане) и лодки Zodiac Pro 850 ВС Венгрии (на заднем плане)

Прошедшие в апреле учения вместе с мероприятиями «Троянский след» (Trojan Footprint) и «Голубое небо» (Blue Sky) под командованием армии США образуют серию учений ССО НАТО в рамках крупномасштабных маневров Defender Europe 2021.

Первоначальный акцент в Black Swan 2021 сделан на речных операциях. В них группа специальных катеров 22 Командования специальных операций ВМС США впервые приняла участие силами двух речных судов СпН (Special Operations Craft Riverine, SOC-R), дислоцированных в порту ВС Венгрии на северной окраине Будапешта. Со стороны ССО Венгрии в учениях приняли участие подразделения 2-й бригады СпН, которые в качестве дополнтельного транспортного средства использует лодки Zodiac Pro 850.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de