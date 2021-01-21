Речные операции на современном этапе.

По данным НАТО, более 70 процентов населения мира в настоящее время проживает в пределах 100 км от океана или основных водных путей. Способность к ведению речной войны является критически важным требованием для армий и военно-морских сил, стремящихся сохранить контроль над замкнутыми и мелководными водами (Confined and Shallow Waters, CSW).

Центра передового опыта НАТО по операциям в замкнутых и мелководных водах. Эмблема

По данным Центра передового опыта НАТО (NATO Centre of Excellence, CoE) по операциям в CSW, такой контроль над водными путями теперь рассматривается как важный элемент, позволяющий компонентам сил «обеспечивать и поддерживать операции» во время военной кампании. «Ожидается, что использование прибрежных районов и внутренних водных путей для военных операций будет расширяться с акцентом на районы, где связь и транспорт передаются по воде и где водные пути обеспечивают или поддерживают социальную и экономическую инфраструктуру», – говорится в доктрине ЦПО НАТО в отношении речных операций.

Важность навыков ведения боевых действий вдоль берегов рек в современной оперативной обстановке подчеркивает Командование специальных операций ВМС США (Naval Special Warfare, NSW). 7 декабря 2017 г. командование запустило первую профильную программу обучения в Военно-морской командно-технической школе маломерных судов (Naval Small Craft Instruction and Technical Training School, NAVSCIATTS), расположенной на территории космического центра имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

На тренировке курсантов NAVSCIATTS в бассейне реки Миссисипи

Курс предназначен для обучения речным операциям военнослужащих стран-партнеров из Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии. Как правило, личный состав армий этих стран действует в районе бассейна озера Чад в Западной Африке. Программа подготовки разработана для совершенствования тактики вооруженной борьбы с воинствующими экстремистскими организациями (violent extremist organisations, VEOs), включая группировку боевиков Боко Харам, продолжающую распространение по региону.

Созданная для охвата речных операций школа основывается на наборах навыков, применяемых в настоящее время бригадой боевых кораблей специального назначения (NSW’s Special Warfare Combatant Craft Crewmen, SWCC-C) ВМС США. Бригада использует сеть водных путей Миссисипи, чтобы оттачивать свои возможности по поддержке прямых действий и специальных разведывательных операций.

По информации одного из сотрудников NAVSCIATTS: «Помимо поставки за счет финансирования, выделенного Госдепартаментом, тех же плав- и радиосредств в страны в пределах озера Чад школа предоставила этим странам-партнерам надлежащую подготовку по использованию оборудования, необходимые инструменты для его ремонта, а также подготовку по его правильному содержанию и хранению… Обучение дало им навыки обслуживания своих систем вооружения, подвесных двигателей и ремонта корпусов с помощью стекловолокна».

Элементы курса подготовки включают: тактический вывод и эвакуацию из районов действий, а также амфибийные возможности, позволяющие переходить от речной среды к наземной и наоборот. Компоненты будущей программы, которые должны быть интегрированы в курс, включают обучение разведке и использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также работе с дизельным двигателем.

Кроме того, NAVSCIATTS стремится направить серию мобильных тренировочных команд в сам регион бассейна озера Чад, чтобы увеличить количество обученного личного состава. «Мы проведем обучение в странах, используя метод «обучай тренера». Мы создадим мультипликаторы сил по всей территории бассейна озера Чад, чтобы подготовить их к успеху, подтвержденному официальными лицами NAVSCIATTS».

Силы речных операций армии США

Согласно взглядам военных специалистов армии США, успешное ведение речной войны (Riverine Warfare) в значительной степени зависит от нескольких уровней активов, все из которых должны базироваться на надежном и модульном плавсредстве. Такое плавсредство должно обладать необходимой живучестью и летальностью, иметь интегрированные средства боевого управления и связи (Command, Control, Communications, С3), а также возможность подключения к системам рекогносцировки, разведки и целеуказания (ISTAR) воздушного базирования.

Например, требования NSW в этой области в настоящее время поддерживаются речными судами специального назначения (Special Operations Craft Riverine, SOCR), созданными для морской пехоты США. Оснащенное парой дизельных двигателей и водометами Hamilton HJ292 SOCR управляется экипажем из четырех человек и способно нести дополнительную группу коммандос на максимальной скорости более 40 узлов. Речное судно находится в ведении специальных лодочных команд (Special Boat Teams) SWCC, которые также регулярно проводят тренировки на полигоне космического центра им. Д. Стеймиса.

Плавсредство специального назначения SOCR

Оружейный комплекс SOCR включает крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, средние 7,62-мм пулеметы M240 и 7,62 мм многоствольный пулемет M134, а также 40-мм автоматический гранатомет MK19. Пакет радиотехнического оборудования C4ISTAR включает РЛС Furano, переднюю инфракрасную камеру, GPS-навигацию и средства связи в диапазонах UHF, VHF и HF.

Согласно публикациям, Командование специальных операций ВМС США по-прежнему заинтересовано в "устойчивом развитии" малотоннажных судов типа SOCR. Вместе с тем, сообщается, что в настоящее время рассматриваются разработки и решения следующего поколения, способные поддержать будущие потребности в проведении речных операций. Так, компания Lockheed Martin взяла на себя ответственность за плавсредства NSW после того, как 14 августа 2017 года она была определена в качестве системного интегратора для контракта по поддержке сил специальных операций (Special Operations Forces Support Activity, SOFSA). Более подробной информации о наличии какой-либо программу по замене SOCR компания не предоставила.

Продолжение следует…

По материалам журнала NAVAL FORCES