Современные речные операции.

Как было отмечено в первой части в современных условиях речные операции приобретают всё большее значение в регионах, где экономическая и социальная жизнь развивается вдоль бассейнов рек. На международном рынке продолжает наблюдаться распространение технологий водного транспорта, способных поддерживать ведение боевых действий на реках. По утверждению Шехраз ШАХА (Shehraze SHAH), главного исполнительного директора компании Swiftships (Морган Сити, шт. Луизиана, США), рынок речных судов продолжает неуклонно расти в странах с обширными внутренними водными путями.

Ссылаясь на рыночные возможности в Латинской Америке, Южной и Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке, Ш.Шах объяснил, как армии этих стран продолжали развиваться в направлении разработки и закупки полностью функционирующих судов с органической способностью плавания «берег-берег»: «Этот шаг снижает их зависимость от основных ВМС для вывода, эвакуации, рейдов и операций, связанных с обеспечением безопасности, внутри и вдоль внутренних и защищенных водных путей».

«В Центральной Америке и на Ближнем Востоке сейчас растет интерес не только к обеспечению безопасности этих водных путей, но и к их использованию в качестве каналов для глубоких тайных операций на суше. Вдоль таких водных путей речные суда обеспечивают большую мобильность, чем наземные транспортные средства, по пересеченной местности. Поэтому мы считаем, что потребность в более быстрых и маневренных речных судах будет только расти, и что в ближайшие годы армия США и другие вооруженные силы будут искать и развивать эти возможности», – призвал он.

Ш.Шах проиллюстрировал свои комментарии несколькими контрактами в Латинской Америке на водные суда для поддержки военных речных операций.

Средства для речных операции стран Латинской Америке

Так, ВМС Колумбии получили полный комплект из девяти речных катеров Lancha Patrullera De Rio (LPR) 40 MKII для команд морской пехоты. LPR 40 MKII, произведенный COTECMAR, изготавливается из композитных материалов для обеспечения защиты от посадки на мель, а также способности нести специальный набор средств навигации, разведки, целеуказания и связи (C4ISTAR).

Речной катер модели Lancha Patrullera De Rio (LPR) 40 MKII

По данным производителя, судно длиной 12,7 м имеет полное водоизмещение 12,5 т и может двигаться со скоростью более 35 узлов. Судно приводится в движение дизельным двигателем и парой водометов Tipo и имеет место на палубе для перевозки до шести человек. В комплект вооружения входят два крупнокалиберных 12,7-мм и два средних 7,62-мм пулеметов. Поставки были завершены в течение 2017 года.

Одновременно, для поддержки речных операций в бассейне Амазонки армия Бразилии в октябре 2017 года приняла на вооружение судно MRCD 1250 (Military Riverine Craft Diesel) от компании ASIS Boats. Источники в ВС страны сообщили, что отряд будет базироваться в г. Манаус (шт. Амазония). MRCD 1250 развивает максимальную скорость до 80 миль в час, способно перевозить 25 человек и груз массой до 4800 кг. Надувная лодка с жестким корпусом (типа RHIB) может усиливаться по стандарту NIT III с интеграцией баллистических защитных панелей Dyneema для прикрытия десанта и экипажа. Судно пригодно для перебросок по воздуху самолетами и вертолетами.

Судно MRCD 1250 от компании ASIS Boats

По словам Ш.Шаха, наиболее важные требования к речным судам являются их мобильность, огневая мощь и защищенность. С его слов варианты оружейных комплектов могут варьировались от стабилизированных дистанционно управляемых экипажем легких, средних и тяжелых пулеметов и автоматических гранатометов до их нестабилизированных альтернатив.

«Чтобы помочь удовлетворить эти основные требования, пакеты систем позиционирования, навигации и связи - вместе с активными / пассивными датчиками - являются ценными дополнениями. Эти пакеты, обеспечивающие совместимость между платформами и системами, предоставляются судостроителем либо интегратором или добавляются заказчиком», - продолжил Ш.Шад.

Компания Swiftships продолжает предлагать на международном рынке речное судно специального назначения (Special Operations Craft-Riverine, SOCR) «Анаконда» (Anaconda). Судно может загружаться в тактический военно-транспортный самолет C-130 «Геркулес». Модель спроектирована, как речной штурмовой корабль, позволяющий выполнять задачи разведки и защиты войск.

SOCR «Анаконда» производства Swiftships

По данным производителя, SOCR способно работать как в пресной, так и в морской воде. Судно оснащено парой дизельных двигателей с электронным управлением и парой водометов Rolls Royce FF-Series. Максимальная скорость – более 50 узлов. Помимо экипажа плавсредство способно перевозить до 14 военнослужащих и нести пять оружейных установок, обеспечивающих 360-градусный охват палубы. Модель разработана с низким профилем, что облегчает укрытие вдоль берегов реки. Её конструкция позволяет выполнять крутые повороты на высокой скорости, а прочность корпуса – «резать» песчаные банки и плавающие обломки.

«SOCR обладает достаточным пространством и грузоподъемностью для брони, вооружения и личного состава, чтобы соответствовать требованиям к полезной нагрузке для всех профилей миссий», - добавил Ш.Шах.

Французская альтернатива

Командование специальных операций Франции (COS) в марте 2017 года на семинаре по инновационной сети сил специальных операций (Special Operations Forces Innovation Network Seminar, SOFINS) в Камп-де-Суж (Франция) представило свой последний речной боевой катер (EFC).

Речной боевой катер (EFC)

Катер поступит в арсенал 1-го парашютного полка морской пехоты. Судно длиной 9,1 м приводится в движение парой подвесных двигателей Mercury мощностью 300 л.с. и обеспечивает команде максимальную скорость 45 узлов. Планируется, что COS получит в общей сложности 3 EFC, которые представляют собой модернизированный вариант речного корабля Pirenn ERF1 Styx, который впервые представили на Euronaval в 2014 году. В рамках программы сотрудничества с COS после оценки возможностей ERF1 Styx корабль был доработан. Обновления включают увеличение пространства на палубе и использование углеродно-эпоксидной смолы вместо полиэстера для снижения веса.

На выставке SOFINS было продемонстрировано судно с улучшенным вооружением: двумя средними 7,62-мм пулеметами FN MAG и крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом FN M2. Дополнительно в модульные оружейные крепления может устанавливаться 40-мм автоматический гранатомет.

Беспилотное будущее

SOCR «Анаконда» также может использоваться, как беспилотное надводное судно (USV). Компания Switships в процессе разработки и интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в свою навигационную систему для достижения полной автономности. «Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе эта технология станет стандартом для развертывания. В долгосрочной перспективе мы экспериментируем с различными формами корпуса, размерами и новыми силовыми установками. Усовершенствования такого рода расширят диапазон возможностей «Анаконды», чтобы охватить более широкий набор оперативных требований. Мы также наблюдаем за усилиями по интеграции использования небольших БПЛА и по улучшению взаимодействия в рамках, как мы знаем, все более сетецентричной среды ведения боевых действий», – заключил Ш.Шах.

Необитаемая версия SOCR «Анаконда»

Поддержку речных судов со стороны БПЛА планирует еще более усилить, благодаря разработке малой беспилотной воздушной системы морского базирования (Maritime Canister-Launched Small Unmanned Aerial System, MCLSUAS), которая в настоящее время разрабатывается компанией Lockheed Martin в сотрудничестве с американским Управлением технической поддержки борьбы с терроризмом (US Combating Terrorism Technical Support Office, CTTSO).

Система MCLSUAS предназначена для использования ССО, действующими в прибрежной зоне и бассейнах рек. Система должна иметь возможность запуска, применения и восстановления из-под воды в интересах ведения наземной разведки. Согласно источникам, связанным с Командование специальных операций ВМС США (NSW), такие возможности могут быть использованы группами боевых пловцов, выводимых в интересующий район речным транспортом. В настоящее время для обеспечения возможностей ISTAR на борту SOCR бригады SWCC NSW применяют запускаемый с катапульты ScanEagle от американского производителя Insitu.

Со слов представителя компании Lockheed Martin, решение MCLSUAS включает БПЛА Vector Hawk, который обеспечивает максимальную автономность 40 минут и максимальную скорость 50 узлов. Кроме того, беспилотник способность держаться на поверхности воды в течение 30 минут после приводнения.

По материалам журнала NAVAL FORCES