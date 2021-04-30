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В США назвали «рабочих лошадок» своих ВМС

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Источник изображения: Фото: Yoruk Isik / Reuters

Эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke являются «рабочими лошадками» Военно-морских сил (ВМС) США, пишет американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что корабль Lenah Sutcliffe Higbee, прошедший в апреле крещение, станет 73 эсминцем типа Arleigh Burke. Издание пишет, что корабль получил конфигурацию Flight IIA, которая, в частности, «обеспечивает быструю реакцию, высокую огневую мощь и повышенные возможности радиоэлектронного противодействия для противовоздушной войны».

19FortyFive, называя корабли типа Arleigh Burke настоящей «рабочей лошадкой», напоминает, что данные эсминцы почти 30 лет эксплуатируются ВМС США и производятся до сих пор.

В марте издание The Drive написало, что эсминцы типа Arleigh Burke ВМС США, базирующиеся в Испании, располагают системами РЭБ AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), способными «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс».

В том же месяце член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что использование многоракетных перехватчиков вместо ракет SM-6 на американских кораблях типов Ticonderoga или Arleigh Burke позволяет с достаточно высокой вероятностью «отразить огневыми средствами удар небольших групп гиперзвуковых противокорабельных ракет».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
SM-6
П-800 Оникс
Проекты
Ticonderoga
ГЗЛА
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