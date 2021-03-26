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В России предложили создать многоракетный перехватчик

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Источник изображения: Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Возможным решением проблемы борьбы с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) может стать использование многоракетных перехватчиков, предлагает в публикации «Военно-промышленного курьера» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков.

«Перспективным направлением развития ракетного оружия "воздух-воздух" сверхбольшой дальности может стать переход к промежуточным носителям ракет воздушного боя, когда вместо обычной боевой части на ракету, подвешиваемую на истребитель, устанавливается несколько малых субракет, своеобразный многоракетный перехватчик», — пишет автор.

Согласно оценкам члена-корреспондента РАРАН, использование многоракетных перехватчиков вместо ракет Standard Missile 6 (SM-6) на американских кораблях типов Ticonderoga или Arleigh Burke позволяет с достаточно высокой вероятностью «отразить огневыми средствами удар небольших групп гиперзвуковых ПКР».

Таким образом доктор военных наук отреагировал на проект LongShot Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, предполагающий создание запускаемого с истребителя беспилотника, выступающего носителем ракет класса «воздух-воздух», о котором журнал Popular Mechanics написал в феврале.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
SM-6
Проекты
Ticonderoga
БПЛА
ГЗЛА
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