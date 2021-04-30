Войти
ИноСМИ

Daily Star (Великобритания): Владимир Путин «стоит за» пирамидальными НЛО, роившимися над кораблем ВМС США, заявляет экс-сенатор

68
0
0
Источник изображения: inosmi.ru

Президент России Владимир Путин направил НЛО «в форме пирамиды», которых сняли роящимися над кораблем ВМС США, и «в этом нет никаких сомнений». Об этом заявил бывший американский сенатор Гарри Рид.

Владимир Путин стоит за НЛО "в форме пирамиды", которых сняли роящимися над кораблем ВМС США, заявил бывший сенатор. По словам Гарри Рида (Harry Reid), "в этом нет никаких сомнений". Это заявление он сделал после того, как Пентагон подтвердил подлинность попавшей в сеть записи.

На снятых в июле 2019 года кадрах видно, как объект в форме треугольника или пирамиды парит высоко над ракетоносцем эсминцем "Рассел" (Russell). Официальный представитель министерства обороны также подтвердила, что видео подверглось исследованию со стороны Целевой группы по неопознанным летающим объектам Пентагона. "Они прилетают роем, как пчелы, как насекомые, их так много", - рассказал сенатор Рид новостному сайту Mystery Wire UFO.



На вопрос, могут ли эти объекты быть продвинутой китайской технологией, Рид ответил: "Всегда помните, Россия, Советский Союз, управляется человеком, который управлял КГБ. У них единовременно было не меньше 31 тысячи агентов. Тут замешана Россия, в этом нет никаких сомнений".

Президент России 16 лет проработал офицером внешней разведки КГБ, пока не вышел в отставку в 1991 году, чтобы заняться политикой. Это случилось после того, как бывший офицер разведки США рассказал, что НЛО вывели из строя инфраструктуру ядерного оружия США. Эти заявления вызвали опасения, что Китай или Россия могут контролировать "иностранные враждебные технологии".

Луис Элизондо (Luis Elizondo) рассказал, что был директором Продвинутой программы идентификации аэрокосмических угроз (Advanced Aerospace Threat Identification Program), секретного подразделения Пентагона, которое, как сообщается, в 2007-2012 годах исследовало НЛО. Недавно эксперт заявил, что американское правительство готовится раскрыть "реальность" НЛО.

Как он заявил на пресс-конференции: "Я думаю, меня больше всего беспокоят инциденты с нашим ядерным капиталом. Похоже, существует весьма четкое соответствие между ААЯ (аномальными атмосферными явлениями), связанной с ними активностью и нашими ядерными технологиями. Будь то двигательные установки, системы вооружения или что-то ещё. Обеспокоенность вызывает то, что эти штуки действительно вывели из строя некоторые из наших ядерных мощностей. Итак, скажем, поместим это опять же в контекст иностранных враждебных технологий, если бы у России или Китая была возможность вывести из строя наш потенциал нанесения ядерного удара или обороноспособности".

Между тем нашумевшая видеозапись НЛО "в форме пирамиды" может быть только началом, ведь стоящий за публикацией человек заявляет, что существует ещё "девять" видео. Джереми Корбелл (Jeremy Corbell) шокировал мир, когда опубликовал FLIR-видеозапись неопознанных объектов, парящих над эсминцем "Рассел" у побережья Сан-Диего.

На его сайте extraordinarybeliefs.com также размещены три фотографии "сферического" объекта, который 15 июля 2019 года заметила "уходящим под воду" команда эсминца "Омаха" (Omaha).

Позднее он также разместил четвертую фотографию, где изображена команда эсминца "Омаха", снимок, по его словам, является скриншотом из видео. Согласно заявлению другого эксперта, доклад об НЛО, подписанный президентом США Дональдом Трампом незадолго до того, как его сменил Джо Байден, мог бы показать, что нас мирно посещают высокоразвитые инопланетяне.

Так заявил профессор Дэниел Дрезнер (Daniel Drezner) через несколько дней после того, как в прошлом месяце бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) рассказал, что в архивах Пентагона хранятся рассекреченные материалы об аппарате, который "преодолевает звуковой барьер без звукового удара".


Берни Торре (Berny Torre)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
02.11.2020
Предложение Путина по ракете 9М729: почему американцы не хотят нас слышать
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
14.01.2019
The National Interest (США): российско-американские отношения в новую эпоху
25.06.2018
"Огромный и угрожающий": каким будет оборонный бюджет США
11.01.2018
Агрессивна как по форме, так и по содержанию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече